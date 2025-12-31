Erdemli'de feci kaza anı kamerada! 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletlinin çarptığı yaya kadın hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre kaza; Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.T.S. idaresindeki motosikletle giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Raziye Soy'a çarptı.

HEM SÜRÜCÜ HEM DE YAYA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle hem kadın hem de sürücü savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören yaşlı kadının yakını durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Raziye Soy yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya kadının karşıya geçmek istediği sırada motosikletlinin hızla gelerek çarpma anı ve savrulmaları yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.