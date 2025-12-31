Habertürk
Habertürk
        Erdemli'de feci kaza anı kamerada! 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Erdemli'de feci kaza anı kamerada! 1 kişi hayatını kaybetti

        Mersin'de bir trafik kazası meydana geldi. Kazada Raziye Soy hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 17:52 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:49
        Feci kaza kamerada... 1 can kaybı
        Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletlinin çarptığı yaya kadın hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        İHA'nın haberine göre kaza; Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.T.S. idaresindeki motosikletle giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Raziye Soy'a çarptı.

        HEM SÜRÜCÜ HEM DE YAYA SAVRULDU

        Çarpmanın etkisiyle hem kadın hem de sürücü savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören yaşlı kadının yakını durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılardan Raziye Soy yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya kadının karşıya geçmek istediği sırada motosikletlinin hızla gelerek çarpma anı ve savrulmaları yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Mersin
        #Son dakika haberler
