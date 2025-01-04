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        Haberler Gündem Güncel Erdemli'de "Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı | Son dakika haberleri

        Erdemli'de "Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde "3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:56
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        Erdemli'de "Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde "3. Erdemli Ömer Seyfettin Kitap ve Edebiyat Günleri" başladı.

        Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı törenle yapıldı.

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 10 gün sürecek etkinliğe 70 yayınevi ile 20 yazar ve şairin katılacağını belirtti.

        Etkinlikte, tiyatro, konser ve söyleşilerin de yer alacağını ifade eden Kara, herkesi fuara beklediklerini kaydetti.

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