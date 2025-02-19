Erdin Turan'ın şüpheli ölümü! Bahçedeki kazıdan ne çıkacak?

Erdin Turan dosyası “kayıp”tan “cinayet”e doğru döndü. Manisa Emniyet Müdürlüğü bugün, Erdin’in en son görüldüğü yer olan annesinin evinde ve civarında bir kazı çalışması yaptı. Çalışmada kadavra köpekleri de yer aldı.

Çalışmalardan ne sonuç çıkacak? Erdin o bahçeye mi gömüldü?

Manisa’da bunlar yaşanırken, stüdyoda Didem Arslan Yılmaz, Erdin’in kardeşi Yaşar’ı soru bombardımanına tuttu.

ERDİN’İN KATİLİ KİM? YAŞAR NE SAKLIYOR?

Erdin’in şüpheli ölümünde Didem Arslan Yılmaz, Yaşar’a o tarihlerde abisi Erdin ile ne zaman konuştuğunu, ne zaman bir araya geldiğini, telefonlarının baz kayıtlarını ve daha birçok konuyu sordu. Yaşar’ın çelişkili cevapları bir kez daha dikkat çekti. Erdin’i kardeşi Yaşar öldürmüş olabilir mi?