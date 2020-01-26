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Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi önemli açıklamalar yapıyor.

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi önemli açıklamalar yapıyor;

20.55'te yaşadığımız 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölge halkına ve milletime geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altından kurtulan vatandaşımızın sayısı 45. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Bakanlıklarımız bölgeye giderek çalışmalara nezaret etmiştir. İhtiyaç duyulan personel, araç gereç deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır.

Biz de dün Elazığ ve Malatya'da yapılan çalışmaları yerinde takip ettik. Fuat Bey, Zehra Hanım birlikte orada olduk. Kızılay ve AFAD imkanlarını seferber etmiş durumda. Evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Dünyadaki pek çok ülkeden dayanışma mesajları aldık. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnsanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Mevkidaşlarımızın davetleri üzerine Cezayir, Gambia ve Senagal'i kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğiz. İlk durak Cezayir ile 5 asra dayalı tarihi bağlara sahibiz. İlişkilerimiz 2006 yılındaki anlaşma çerçevesinde ilişkilerimiz daha da gelişiyor. Sayın Tibbuni ile Berlin sürecinde bir arada olduk ve ikili görüşmelerimizi yaptık. Diğer yetkililerle yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkileri ele alma fırsatı olacak. Cezayir'de bir de iş forumu gerçekleştireceğiz. Libya olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız.

Ardından Gambia'yı ziyaret edeceğim. Bu Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olması bakımından ayrı bir önem arz ediyor. Seçim sürecinin demokrasinin zaferiyle sonuçlanması diğer Afrika ülkeleri için emsal teşkil etmiştir. Gambia, FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması bakımından ayrı öneme sahiptir.

Gambia'nın ardından Senegal'e geçeceğiz. İlişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız. Senegal Cumhurbaşkanı ile çok yakın dostluğumuz var. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler altın çağını yaşıyor. Hem yatırımları hem diğer meseleleri görüşme fırsatı bulacağız.

Afrika ile tarihi ilişkilerimiz bulunuyor. İlişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız. Türkiye-Afrika ortaklık zirveleriyle kıta ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettik, Gambia ile 28'e çıkarmış olacağız. Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinin 3'üncüsünü Nisan ayından düzenlemek istiyoruz. Zirve tarihinin tespiti için temaslarımız devam ediyor.

TİKA başta olmak üzere Maarif Vakfı, Kızılay, THK gibi kurumlarla Afrika ülkelerinin kalkınmasına destek veriyoruz. Kıtanın altyapı ihtiyaçlarında da önemli rol oynuyorlar. Türkiye-Afrika ilişkileri her geçen gün güçleniyor. Bu anlayışla önümüzdeki dönemde gönül coğrafyamızın farklı köşeleriyle ilişkilerimiz güçlendirmeye devam edeceğiz.

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