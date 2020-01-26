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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cuma akşamı saat 20.55'te yaşanan ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremde yüreğimizi kanatan bilanço ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamalara göre Elazığ depreminde (saat: 09.00 itibariyle) 31 yurttaşımız hayatını kaybetti.

YARALI SAYISI: 1607

Depremde enkaz altından çıkarılan ve yaralanıp hastanelere tedavi olmak için başvuranların sayısı ise 1607 oldu. Yaralılardan 32'sinin yoğun bakım servislerinde tedavi edildiği bildirildi.

45 KİŞİ KURTARILDI

Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

76 BİNA YERLE BİR OLDU

Türkiye'yi vuran ve 10 milyon kişi tarafından hissedilen büyük deprem, 75 binanın tamamen yıkılmasına neden olurken, yapılan çalışmalar sonucu 541 binanın az ve orta hasarlı, 645 binanın ise ağır hasarlı olduğu açıklandı.

600'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI YAŞANDI

Bölgede, 6.8'lik depremin ardından 600'ün üzerinde artçı meydana gelirken, Türk Kızılayı ve AFAD tarafından depremzedeler için 5 bin çadır kuruldu.