Koronavirüs salgını nedeniyle her ülkede farklı sporlarla ilgili kararlar alınmaya başlandığına dikkat çeken Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Dünyada yaşanan COVID-19 salgını sonrasında birçok ülkede, farklı spor dallarına ilişkin kararlar alınmaya başlandı. Almanya, İspanya ve İsrail basketbol ligleri sezonları tamamlamak için ileriye dönük oynatma planlarını, gelişmeleri tekrar gözden geçirerek gerekirse revize etme şartıyla açıkladı. TBF´nin ülkemizde ligleri oynatmama ve beyaz sezon ilan etme kararını; bir plan üzerinde çalışılmadan acele alınmış bir karar olarak görüyorum. Bu noktada eleştirimin temeli, liglerin oynanmaması değil, bilakis herhangi bir stratejik planlama üzerinde çalışılmadan, süreç yönetiminin yapılmamış olmasınadır. TBF, Avrupa´daki bazı örnekler gibi ligleri tamamlamak için bir takvim açıklayabilir, o tarih yaklaştığında oluşan şartlara göre bunu tekrar gözden geçirebilirdi. Sezon boyunca yatırım yapan, hep daha iyi olmak için çabalayan kulüplerin, sezon ortasında yatırımı kesmiş olan kulüplerle aynı beyaz sayfada değerlendirilmesinin Türk basketbolu ve lig organizasyonunun geleceği açısından sıkıntı yaratacağını düşünmekteyim. Yine aynı dönemde EuroLeague organizasyonunun; insan sağlığını en üst noktada koruyan protokoller ve organizasyona talip ülkelerin devlet güvenceleriyle ve önceden detaylı çalışılmış bir plan dahilinde, ligin geri kalanını 4-26 Temmuz tarihlerinde oynatabileceğine inancım tamdır. İnsan sağlığının her türlü sportif sonuçtan daha önemli olduğunun altını bir kez daha çizerek; bu dönemde pandemiyi yenmek ve yarattığı olumsuz havayı azaltmak noktasında geri adım atmadan, gerekli tedbirleri alarak hayatın akışını sürdürmek için çalışmalarımıza her alanda tedbirle ve özgüvenle devam etmemiz gerektiği düşüncesindeyim."