Ergin Ataman: Kariyerimin en acı mağlubiyetini yaşadım

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında oldukça üzgün olduğu görünen Ergin Ataman, "Maçın değerlendirmesini yapmak gerçekten çok zor. Basketbol tuhaf bir oyun. Bazen insana çok büyük mutluluklar veriyor, bazen de takım olarak ülke olarak bu denli acı verici bir mağlubiyet yaşıyoruz. Kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu." diye konuştu.

Tecrübeli başantrenör, maçta galibiyete çok yaklaştıklarını dile getirerek, "Türk halkına bu galibiyeti vermeye çok yakındık. Oyuncularım müthiş mücadele etti. Buna benzer bir şey 2019'da ABD maçında olmuş. Kısmetsizlik mi deriz, beceriksizlik mi deriz, aşırı heyecan mı deriz. Basketbol böyle bir oyun. Kazandım, çok büyük bir hedefi yakaladım derken bir anda turnuvadan eleniyorsun." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, uzatmanın son bölümünde Furkan Korkmaz'ın yaptığı top kaybıyla ilgili soru üzerine, "Orada artık bir oyun yoktu. Gobert son faulü atsaydı biz mola istemiştik zaten. Orada 6 saniye kala ribaunt olunca Furkan doğrusunu yaptı. Orada faul de alsa yine son toptu, iki atışa gidecektik. Olmadı, geçemedik. Kapandılar o pozisyonda. Kolay değil, 6 saniye kala bütün sahayı geçip, bir sayı gerideyken böyle bir atmosferde o topu değerlendirebilmek... Kısmetsizliğin son noktasıydı." şeklinde görüş belirtti.

BUĞRAHAN TUNCER: YİNE İMKANSIZI BAŞARDKI

Karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen A Milli Takım oyuncularından Buğrahan Tuncer de çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Buğrahan Tuncer, "Bu maç hakkında konuşacak pek bir şey yok. Aynısı ikinci defa oluyor. Hocanın 26 yıllık kariyeri var, benim daha az ama ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Herkes çok üzgün. İmkansızı yine başardık. 9-10 sayıyla kazanacağımız maçı bir anda uzatmaya götürüp, kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.