Ergin Ataman: Kötü oynadık ama kazanmasını bildik

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda son saniye basketiyle İzlanda'yı 76-75 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından, "Bugün şanslıydık, kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk". ifadelerini kullandı.

Son 3 dakikada rakiplerinin geri geldiğini hatırlatan tecrübeli başantrenör, "Elbette güzel bir basketbol oynamadık ama maçı kontrol altında tuttuk. Maçı hep önde götürmemize rağmen son 3 dakikada kritik hatalar yaptık. Oyunun kontrolünü de kaybettik. Bu basketbol, bazen iyi oynayıp kaybedersin bazen de kötü oynayıp şansla kazanırsın. Bugün şanslıydık. Kötü oynadık ama maçı kazanmak için bir yol bulduk." dedi.

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Son 3 saniyede 75-74 gerideyken çizdiği oyunun sorulması üzerine Ataman, "Son toptaki oyunumuzda planımız pası Tarık'a vermekti. Faul problemleri olduğu için topu içeriden kullanmayı planlamıştık. Tarık pası alamazsa Melih'in şutu vardı. Kenan, Tarık'a vermeyi tercih etti. Bana göre doğru bir tercihti. Tarık daha da net girip atabilirdi ama topu elinden kaçırdı. Sonra şans yardım etti. Topu tuttu ve skor yaptı. Maçın son 5 dakikasında en iyi savunmacılarını Tarık'a vermişlerdi. Son alternatifimiz Melih'ti. Ancak o dış atış kullanacaktı. Tarık daha yakın bir atıştan sayıyı buldu." ifadelerini kullandı.