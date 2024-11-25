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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Madalya kazanmak istiyoruz! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Madalya kazanmak istiyoruz!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını ve madalya kazanmak için finallere gideceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:55 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:55
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        "Madalya kazanmak istiyoruz!"
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        Milli takımın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'ı 81-76 yendiği maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, karşılaşmanın bekledikleri gibi zor geçtiğini belirtti.

        Bençten hiç skor katkısı alamadıklarını vurgulayan Ataman, "Özellikle üçüncü periyotta 14 sayı öndeyken kenardan katkı alamayınca Macaristan maça ortak oldu. En kötü senaryo bizim için son çeyrekte maça ortak olmalarıydı. Hatta son çeyrekte 6 sayı öne geçtiler. Oyunun kontrolünü sonra Cedi, Kenan ve Ömer'in sayılarıyla elimize aldık. Hanga bize sıkıntı çıkardı ama onu da adam değiştirmeli savunmayla son bölümde durdurduk." ifadelerini kullandı.

        İki maçı da kazanmalarının bu dönemde önemli olduğunu, İtalya ve İzlanda karşılaşmalarında grup liderliği için sahaya çıkacaklarını aktaran Ataman, "Artık şampiyona biletini aldığımıza göre hedef belli. Burada olmayan önemli oyuncularımız da var. Hepsi milli formayı heyecanla giymek istiyor. Hep birlikte bir bütün olarak uzun bir aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak istiyoruz. Bunun için iyi bir kadromuz ve gücümüz var. Ülke olarak bütün oyuncularımızla buna kafayı koyarsak, hep birlikte başaracağız. Bütün oyuncularıma bir kez daha milli formayı en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ederim. Daha kadroya dahil olacak oyuncular var. Onlar da aynı heyecanla bize katılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Milli basketbolcu Yiğit Arslan ise çok zor bir maç olduğunu ancak son bölümde iyi bir iş çıkararak galip geldiklerini kaydetti.

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