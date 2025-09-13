Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Şampiyonluk için hazırız - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Şampiyonluk için hazırız

        A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı yenerek finale yükseldiğimiz maçın ardından, "Şampiyonluğu kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 00:21 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ergin Ataman: Şampiyonluk için hazırız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, inanılmaz bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz." dedi.

        Ergin Ataman ile milli basketbolcu Ercan Osmani, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Ataman, "Maça savunmada çok agresif başladık ve oyunu kontrol ettik. Oyuncular planımıza inandı ve sahaya inanılmaz bir efor koydu. Bu tip turnuvalarda gördüğüm en iyi savunmayı yaptık. Yunanistan çok iyi bir takım. Onların etkili hücum yapmasına izin vermedik. Ercan Osmani çok iyi iş çıkardı. Giannis Antetokounmpo'yu durdurmayı başardı. Çok akıllı ve agresif oynadı. İnanılmaz bir galibiyet elde ettik ama bu bizim için yeterli değil. Şampiyonluğu kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

        EuroBasket 2025'e madalya kazanmak için geldiklerini hatırlatan 59 yaşındaki başantrenör, "İlk 4'e kaldıktan sonra madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Biliyorum ki Türkiye'de milyonlar TRT 1'den, Türkiye'nin bir numaralı devlet televizyonundan maçı izledi. Coşkuyla maçı izlediler ve mutlu oldular. Soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı. Hem beni hem de takımı tebrik etti. O da şampiyonluk beklediğini söyledi. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Hepsine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu bir son olmamalı. Bu akşamki performansı unutup hep birlikte finale odaklanmalıyız. Türk basketbol tarihinin en büyük zaferi inşallah pazar günü şampiyon olduğumuzda olacak." şeklinde konuştu.

        Karşılaşmada kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol oynayan Ercan Osmani ise finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Milli oyuncu, kendilerini maça çok iyi hazırladığı için Ergin Ataman'a ve sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ı maça yetiştirdikleri için takım doktorlarına teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?