Ergin Ataman: Şampiyonluk için hazırız

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükselen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, inanılmaz bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz." dedi.

Ergin Ataman ile milli basketbolcu Ercan Osmani, Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Ataman, "Maça savunmada çok agresif başladık ve oyunu kontrol ettik. Oyuncular planımıza inandı ve sahaya inanılmaz bir efor koydu. Bu tip turnuvalarda gördüğüm en iyi savunmayı yaptık. Yunanistan çok iyi bir takım. Onların etkili hücum yapmasına izin vermedik. Ercan Osmani çok iyi iş çıkardı. Giannis Antetokounmpo'yu durdurmayı başardı. Çok akıllı ve agresif oynadı. İnanılmaz bir galibiyet elde ettik ama bu bizim için yeterli değil. Şampiyonluğu kazanmak için hazırız." ifadelerini kullandı.

EuroBasket 2025'e madalya kazanmak için geldiklerini hatırlatan 59 yaşındaki başantrenör, "İlk 4'e kaldıktan sonra madalya bizi tatmin etmeyecek. Şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Biliyorum ki Türkiye'de milyonlar TRT 1'den, Türkiye'nin bir numaralı devlet televizyonundan maçı izledi. Coşkuyla maçı izlediler ve mutlu oldular. Soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız da aradı. Hem beni hem de takımı tebrik etti. O da şampiyonluk beklediğini söyledi. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geliyor. Hepsine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu bir son olmamalı. Bu akşamki performansı unutup hep birlikte finale odaklanmalıyız. Türk basketbol tarihinin en büyük zaferi inşallah pazar günü şampiyon olduğumuzda olacak." şeklinde konuştu.

🎙️Ergin Ataman: Oyuncularımız planı muhteşem uyguladı. Gerek savunmada gerekse hücumda çok iyi performans gösterdiler.

pic.twitter.com/a6n4uRaGIJ — HT Spor (@HTSpor) September 12, 2025

Karşılaşmada kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol oynayan Ercan Osmani ise finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Milli oyuncu, kendilerini maça çok iyi hazırladığı için Ergin Ataman'a ve sakatlığı bulunan kaptan Cedi Osman'ı maça yetiştirdikleri için takım doktorlarına teşekkür etti.