Ergüder Yoldaş anılıyor 0:00 / 0:00

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Ergüder Yoldaş, 6 Haziran 1938'de İzmir'de Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarından mezun olan Yoldaş, 1963'te kendi kurduğu 'Halikarnas Altılısı grubuyla müzik hayatına başladı.

'Anadolu Rüzgarı - Aynalar' ve 'Geçti Dost Kervanı - Kambur Felek' adlı 45'lik plaklarını çıkaran Yoldaş, uluslararası yarışmalarda birincilik ödülleri aldı.

Ergüder Yoldaş'ın Albümleri;

1966... Dertli Kaval / Halikarnas Türküsü - Solist: Ergun Aydın

1972... Anadolu / Aynalar

1972... Geçti Dost Kervanı / Kambur Felek

1974... Ömer Aysan - Kara Kuzu - Beste: Ergüder Yoldaş

1974... Ayten Şenkal - Gül Yar - Beste: Ergüder Yoldaş

1982... Nur Yoldaş - Sultan-ı Yegah LP - MC Beste - Düzenlemeler: Ergüder Yoldaş

1983... Nur Yoldaş - Elde Var Hüzün LP - MC, Beste - Düzenlemeler: Ergüder Yoldaş

1994.. Esin Afşar - Hungaroton Classics - Orkestrasyon: Ahmet Güvenç - Besteler: Ergüder Yoldaş

1970 - 1980 döneminin önemli bestecilerinden biri olan Ergüder Yoldaş, aynı zamanda İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Festivali direktörlüğü yaptı.

Ergüder Yoldaş, 2007'de verdiği bir röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı; "Müzik, yurdun gerçeklerini, insanını tanımakla ilgili bir şey. Aynı şekilde, bugünkü konservatuvarların durumu da böyle. Onlar da yurdun gerçeklerini tanımaz ve buna uygun müfredatlar geliştirmez. Bunun için de opera bütün sene oturarak zaman geçirir. Senelerdir hiçbir şey yapmıyorlar. Devlet senfoni orkestraları her cumartesi sabahı konser verir. Kimse gitmez. Herkes oturuyor. Repertuvar seçenler, hiçbir zaman insanları düşünmediler. Kendi eğitimleriyle ilgili olarak geliştirdikleri kavramlarla onlara yaklaşmaya çalıştılar. Ama bu geri tepti. İlgilenen olmadı. Şehirdekiler, varoşlardaki insanların arabeskine eğilim duydular. 'Bir Teselli Ver' mesela, Caddebostan'daki konser salonlarında çalınmaya başladı. Bu kültürdekiler Robert Koleji öğrencileriydi. Operayı, senfoniyi seçmediler. Çünkü kendilerini bir gösteri alanına çıkıyormuş gibi hazırlamışlardı. Müzik gösteri değildir, temaşa sanatı değildir. Müziğin insanla ilgisini koparttığın zaman neden ilgilenilsin?"

Eşi Nur Yoldaş'tan boşandıktan sonra uzun süre Büyükada'da münzevi bir yaşam süren Ergüder Yoldaş, burada 12 yıl yaşadıktan sonra 2003'te İzmir'de kız kardeşinin yanına yerleşti. Yoldaş, 25 Ocak 2016'da İzmir'de zatürre teşhisiyle kaldırıldığı özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 77 yaşında hayatını kaybetti. Yoldaş'ın cenazesi İzmir'in Urla ilçesinde toprağa verildi.