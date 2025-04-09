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        Haberler Müzik Erhan Doğancıoğlu’undan yeni çalışma: 'Gönül Masası'

        Erhan Doğancıoğlu’undan yeni çalışma: 'Gönül Masası'

        Erhan Doğancıoğlu, yeni şarkısı Gönül Masası ile müzikseverlerle buluştu. Söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını atan sanatçı, müzik yolculuğunun çocukluk yıllarında başladığını ve ilk ilhamını Gülhane Parkı konserlerinde aldığı Cem Karaca'dan aldığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 23:39 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:39
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        Yeni çalışma
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        Erhan Doğancıoğlu, 'Gönül Masası' adlı yepyeni şarkısını kendi şirketi Pia Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Orhan Gencebay’ın yönlendirmesiyle aranje yapmaya başlayan, 2015 yılında ilk albümü olan 'Vol.1' i yayınlayan müzisyen, yeni çalışmasının söz, müzik ve düzenlemesine de imza attı. Çocukluk yıllarında müzik hayatına başlayan Doğancıoğlu, müziğe olan sevgisini şöyle anlattı; "Müzik yolculuğum çocukluk yıllarımda başladı. Annemin beni Gülhane Parkı konserlerine götürmesiyle, Anadolu motifleri ve rock müziğin birleştiği dünyayla tanıştım. İlk konserimde Cem Karaca'yı dinleme fırsatı buldum ve bu deneyim beni derinden etkiledi. Müzikal yeteneğim aileden geliyordu; babam ve abim de müzikle ilgileniyordu. Bu ilgiyle ben de piyano eğitimi alarak müziğin sonsuz yolculuğuna adım attım"

        ERHAN DOĞANCIOĞLU KİMDİR?

        Lise yıllarında kurduğu Beyoğlu Express adlı grupla Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray şarkılarını çalmaya başladı. Gitarla tanışması da bu döneme denk geldi. Grupta hem gitar çaldı hem de vokal yaptı. Müzik kariyerimin dönüm noktalarından biri, bir arkadaşının sayesinde Orhan Gencebay’ın stüdyosuna gitmesiyle oldu. Burada müziğin mutfağını görme ve öğrenme fırsatı buldu. Uzun bir süre stüdyoda eğitim alarak müziğin ilk evrelerini öğrendim ve bu süreç profesyonel sahne hayatıma adım atmasını sağladı.

        2015 yılında ilk albümüm olan 'Vol.1' adlı çalışmamı yayınladı. Albüm, Cem Karaca, Cahit Berkay, Ümit Besen, Hakkı Bulut gibi büyük sanatçıların eserlerinin yanı sıra, kendi söz ve müziklerini içeren toplam 10 şarkıdan oluşuyordu. Bu albümde yer alan 'Son Mektup' isimli şarkı için görme engellilerin klibi hissedebilmesi adına sesli betimleme içeren özel bir versiyon yayınladı. Bu çalışma, Türkiye ve dünyada bir ilk olma özelliğini taşıdı ve uluslararası alanda ses getirdi.

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        #Erhan Doğancıoğlu
        #Gönül Masası
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