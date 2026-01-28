Habertürk
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü

        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi. Erhürman, "yararlı" geçtiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 28.01.2026 - 22:53
        Erhürman, GKRY lideri ile görüştü
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptıkları üçlü görüşmeyi "yararlı" olarak tanımladı.

        Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman, Hristodulidis ve Cuellar ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi.

        Liderler görüşmesinin "yararlı" geçtiğini belirten Erhürman, Hristodulidis’in toplantıda sunduğu beş maddelik öneri metni hakkında "Beş maddenin içerisinde bugüne kadar bilmediğimiz, yeni bir şey yok. Daha önceki toplantılarda parça parça gündeme getirdiği şeyler beş maddenin içerisinde sıralanmış durumda." dedi.

        Liderlerin bir araya gelmesi önerisi

        Erhürman, görüşmenin sonunda bir öneride bulunduğunu kaydederek, "Maria Angela Cuellar’ın burada olmadığı zamanlarda da liderlerin bir araya gelmesi önerisi yaptım. Hristodulidis de 'İyi olur, iki hafta içerisinde böyle bir şey ayarlayalım' dedi." ifadelerini kullandı.

        Diyalog ve diplomasinin her zaman iyi olduğunu vurgulayan Erhürman, toplantıya ilişkin "Çok verimli bir toplantı yapmış olduğumuzu söyleyemem ama verimli değil 'yararlı' kelimesini kullanabilirim, birbirimizi daha fazla dinleme olanağı bulduk." dedi.

        Erhürman, siyasi eşitlik başlığında etkili katılımın ve dönüşümlü başkanlığın prensip olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Metodoloji olarak ilkeler, usuller kabul edilmeli, bunlar kabul edilmeden esasa geçilmemeli." diye konuştu.​​​​​​​

        "Bir usule ihtiyacımız var"

        "Dört maddenin dördünün de kabul edilmesini şart koşuyor muyuz, yoksa pazarlık konusu mudur bu?" sorusu üzerine ise Erhürman, şunları kaydetti:

        "Biz ön şart kavramını hiç kullanmadık. Bir usule ihtiyacımız var. Bugüne kadar masalara biz usulü önceden belirlemeden oturduk… Esasla, usulü ayırmamın bir sebebi var. Maça çıkmadan önce kurallar belli olur. Usulsüz, kuralsız maçları çok oynadık. Ben 'usul bitmeden esas tartışmasına girmeyeceğim' diyorum. Maça çıkmayı en çok isteyen benim. Esası konuşmaya başladığınız anda usulü kaybettiniz demektir. Kurallar olmadan esasa geçmek doğru değil."

        Erhürman son olarak, 2 Şubat’ta görevdeki ilk 100 gününü değerlendireceği bir basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı.

