Erhürman, GKRY lideri ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptıkları üçlü görüşmeyi "yararlı" olarak tanımladı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman, Hristodulidis ve Cuellar ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Liderler görüşmesinin "yararlı" geçtiğini belirten Erhürman, Hristodulidis’in toplantıda sunduğu beş maddelik öneri metni hakkında "Beş maddenin içerisinde bugüne kadar bilmediğimiz, yeni bir şey yok. Daha önceki toplantılarda parça parça gündeme getirdiği şeyler beş maddenin içerisinde sıralanmış durumda." dedi.

REKLAM

Liderlerin bir araya gelmesi önerisi

Erhürman, görüşmenin sonunda bir öneride bulunduğunu kaydederek, "Maria Angela Cuellar’ın burada olmadığı zamanlarda da liderlerin bir araya gelmesi önerisi yaptım. Hristodulidis de 'İyi olur, iki hafta içerisinde böyle bir şey ayarlayalım' dedi." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve diplomasinin her zaman iyi olduğunu vurgulayan Erhürman, toplantıya ilişkin "Çok verimli bir toplantı yapmış olduğumuzu söyleyemem ama verimli değil 'yararlı' kelimesini kullanabilirim, birbirimizi daha fazla dinleme olanağı bulduk." dedi.