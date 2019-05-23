Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erik çekirdeği darbına hapis istemi: Üst sınırdan cezalandırılsın

Tuzla’da erik yiyen çocuğun attığı çekirdek aracına isabet eden adam, çocuğu öldüresiye dövdü. Önce ‘ev hapsiyle’ serbest kaldı. Ardından tutuklandı. Hafızalara kazınan o olayla ilgili savcılık iddianamesini tamamladı. 15 yıl 6 ay hapis istedi. Şüphelinin suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini de vurgulayarak ‘üst sınırdan’ cezalandırılmasını talep etti.

Erik çekirdeği


Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde iddiaya göre, arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki küçük çocuk eriğin çekirdeklerini yola attı. Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan adam çocuğu kovalayıp yakaladı. Çocuğa ilk önce yumruk atan Ufuk Özüdoğru, yere düşen çocuğa bu kez tekme atmaya başladı.

"PİŞMANIM" SAVUNMASI...

Olayı gören bir kadının tepkisi üzerine hiçbir şey olmamış gibi olay yerini terk eden Özüdoğru yakalandı. Olayın ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkta o anları anlatan o saldırgan, 28 Nisan günü aracıyla seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduğunu, birkaç çocuğun aracına taş attığını söyledi. Çocuklara bağırdığını anlatan Özüdoğru, “Çocukları yakalamak için peşlerine düştüm. Sitenin önünde birini yakaladım. Amacım darp etmek değildi. Sinirle vurdum. Diğer çocukların yerini söylemesini istedim. Amacım hepsini ailesine teslim etmekti. Bulamadık. Ormanlık alanda olabileceklerini söyledi. Oraya gittik. Bir bayan hakaret etti, bağırdı. Al çocuğu diyerek çocuğu ona teslim ettim. Birkaç tane tokat attım. Zaten bırakacaktım. Pişmanım” dedi.


SERBEST KALDI, ARDINDAN TUTUKLANDI

İfadesinin ardından tutuklanması istendi ancak mahkemeden adli kontrolle serbest kaldı. Mahkeme şüphelinin elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol alınmasına hükmetti. Serbest kalmasının ardından da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. O saldırgan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından tutuklandı.

“DAHA SANA NELER YAPACAĞIM” DEMİŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Olayı gören kadının tanık olarak ifadelerine de yer verilen iddianamede, Özüdoğru’nun küçük çocuğu “daha sana neler yapacağım” diyerek ormanlık alana götürdüğü belirtildi. Kendini savunamayacak küçük çocuğun yaralandığı iddianame satırlarında anlatıldı.
 
15 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, şüphelinin adli sicil kayıtlarına göre suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini vurguladı, “üst sınırdan ceza verilsin” dedi. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından hapsini talep etti. Şüpheli 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öğretmene cinsel istismardan ikinci kez hapis!
GÜNDEMÖğretmene cinsel istismardan hapis!
Son dakika korkunç kaza: 12 metreden yere çakıldı!
GÜNDEMSirkte korkunç kaza! 12 metreden düştü
Müge Anlı'da aranan Ecrin Bebek olayında şok gelişme! Ecrin istismara mı uğradı?
GÜNDEMMüge Anlı'da aranan Ecrin Bebek son durum
Bugün ne oldu?
GÜNDEMBugün ne oldu?
Oğlunu öldüren baba: Bıçağın Soykan'ı nasıl yaraladığını hatırlamıyorum
GÜNDEMOğlunu öldüren baba: Bıçağın Soykan'ı nasıl ...
"KHK'lılar oy kullanabilir" kararının gerekçesi belli oldu
GÜNDEM"KHK'lılar oy kullanabilir" kararının gerekçesi
5 yaşındaki Elif Nur ilaçlama aracının kurbanı!
GÜNDEMDaha 5 yaşındaydı! Elif yok yere öldü!
Sosyal medya cinayetine 12 yıl hapis
GÜNDEMSosyal medya cinayetine karar çıktı
Nevin Yıldırım kimdir? Nevin Yıldırım kaç yıl hapis cezası aldı?
GÜNDEMNevin Yıldırım kimdir?
FETÖ'den tutuklanan Zafer Biryol tahliye oldu
GÜNDEMFETÖ'den tutuklu eski futbolcuya tahliye

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X