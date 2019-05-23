

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde iddiaya göre, arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki küçük çocuk eriğin çekirdeklerini yola attı. Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan adam çocuğu kovalayıp yakaladı. Çocuğa ilk önce yumruk atan Ufuk Özüdoğru, yere düşen çocuğa bu kez tekme atmaya başladı.



"PİŞMANIM" SAVUNMASI...



Olayı gören bir kadının tepkisi üzerine hiçbir şey olmamış gibi olay yerini terk eden Özüdoğru yakalandı. Olayın ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıkta o anları anlatan o saldırgan, 28 Nisan günü aracıyla seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduğunu, birkaç çocuğun aracına taş attığını söyledi. Çocuklara bağırdığını anlatan Özüdoğru, “Çocukları yakalamak için peşlerine düştüm. Sitenin önünde birini yakaladım. Amacım darp etmek değildi. Sinirle vurdum. Diğer çocukların yerini söylemesini istedim. Amacım hepsini ailesine teslim etmekti. Bulamadık. Ormanlık alanda olabileceklerini söyledi. Oraya gittik. Bir bayan hakaret etti, bağırdı. Al çocuğu diyerek çocuğu ona teslim ettim. Birkaç tane tokat attım. Zaten bırakacaktım. Pişmanım” dedi.



SERBEST KALDI, ARDINDAN TUTUKLANDI



İfadesinin ardından tutuklanması istendi ancak mahkemeden adli kontrolle serbest kaldı. Mahkeme şüphelinin elektronik kelepçe takılarak konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol alınmasına hükmetti. Serbest kalmasının ardından da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. O saldırgan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yaralama" suçlarından tutuklandı.



“DAHA SANA NELER YAPACAĞIM” DEMİŞ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Olayı gören kadının tanık olarak ifadelerine de yer verilen iddianamede, Özüdoğru’nun küçük çocuğu “daha sana neler yapacağım” diyerek ormanlık alana götürdüğü belirtildi. Kendini savunamayacak küçük çocuğun yaralandığı iddianame satırlarında anlatıldı.



15 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



Savcılık, şüphelinin adli sicil kayıtlarına göre suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini vurguladı, “üst sınırdan ceza verilsin” dedi. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından hapsini talep etti. Şüpheli 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.