Koronavirüs'ün "Eris" adı verilen EG.5 varyantının Çin'de yaygınlaşmasının ardından gözler Eris virüsü belirtilerine çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü, Eris virüsüne karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği açıklamasında bulunurken Nisan ayında 0,6 olarak açıklanan eris virüsü vakaları Ağustos'ta yüzde 71,6'ya yükseldi. Birçok ülkede görülen varyanta ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında bulundu. Varyantın Trükiye'de görülüp görülmediğini açıklayan Bakan Koca "Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız" açıklamasında bulundu. İşte eris virüsü belirtileri...

3 Şurada Paylaş!









TÜRKİYE'DE ERİS VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız" ifadesini kullandı.