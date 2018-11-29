Ekranların yepyeni ve iddialı dizisi Çarpışma artık başladı. Dizi oyuncuları da en çok merak edilenler arasına girdi. Oyuncu kadrosundaki Erkan Can ismi de merak ediliyor. Peki Erkan Can kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...

HAYDAR (ERKAN CAN) DİZİ ROLÜ

Adanalıdır. Hislerini, düşüncelerini saklamaz. Taşkın ve deli dolu biridir. Çabuk sinirlenir, zaman zaman kalp kırsa da arkasından gönül almayı bilir.

Evli ve iki kız çocuğu sahibidir. Vazifesinde yükselmek gibi bir hırsı yoktur. Emrindeki memurları çok sever. Evlenecek olanların düğününe, çocuğu olanlar için hastanelere, derdi olanların derdine, kısacası herkese koşar. Bu yüzden herkes çok sever Haydar’ı.

Yemeğe zaafı vardır. İstanbul’da ne yenir ondan sorulur. Bu nedenle olacak ki kalbinde üç stentle dolaşmaktadır. Emrindeki memurlar arasında Kadir’in yeri başkadır. Çok sevmektedir onu. Oğlu gibi görmektedir.

ERKAN CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1 Ocak 1958’de Bursa’da doğdu. Oyunculuk kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nda başladı 1990 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Bakırköy Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Farklı festivallerinden çeşitli ödüller aldı.

Erkan Can'ın Oynadığı Filmler

2018 – Hedefim Sensin

2018 – Müslüm

2018 – Sevgili Komşum

2018 – Babamın Ceketi

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2016 – Ve Perde!

2015 – Adana İşi

2015 - En Güzeli

2014 - Tut Sözünü

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Arif )

2014 - Mazlum Kuzey

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Antikacı)

2013 - Lal (Komiser Yavuz)

2012 - F Tipi Film

2011 - Yangın Var (Rizeli İmam)

2011 - Toprağın Çocukları (Kemal Öğretmen)

2010 - Çoğunluk (Taksi Şöförü)

2010 - Çakal (Celayir)

2010 - Kaledeki Yalnızlık

2010 - Gurbet - Fremde Heimat

2009 - Siyah Beyaz

2009 - 7 Kocalı Hürmüz

2008 - Kara Köpekler Havlarken

2007 - Yaşamın Kıyısında

2006 – Kader

2005 – Takva

2005 - Pamuk Prenses 2

2005 - O Şimdi Mahkum

2004 - Synthetic (Patron) (Kısa Film)

2004 - Anlat İstanbul

2003 - Yazı Tura

2000 – Vizontele

2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

1998 – Gemide

1998 - Bana Old and Wise'ı Çal (Oğuz)(Kısa Film)

1995 - Sokaktaki Adam

1986 – Davacı

Erkan Can'ın Oynadığı Diziler

2018 - Çarpışma / Show Tv / Dir: Uluç Bayraktar

2017 - Bir Deli Sevda / Show TV / Dir: Hakan İnan

2014 - Kara Para Aşk / ATV / Dir: Ahmet Katıksız, Tanya Özlem Balcı

2015 - Acı Aşk / Show TV / Dir: Çağatay Tosun

2012 - SON / ATV / Dir: Uluç Bayraktar

2007 - Bıçak Sırtı

2008 - Düğün Şarkıcısı

2009/2010 - Kapalı Çarşı

2011 - Üsküdar'a Giderken

2013 – Aşk

2006 - Bir Demet Tiyatro

2006 – Fırtına

2005 - Kapıları Açmak

2003 - Büyükannenin Konağı

2002 – Azad

2002 - Koçum Benim

2003 - Bizim Konak

1989 – Gençler

1992/2002 - Mahallenin Muhtarları

1993 – Yalancı

Erkan Can'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2017 – Barut Fıçısı – İstanbul Halk Tiyatrosu

2014 - İhtiyar Balıkçı ve Deniz - İstanbul Halk Tiyatrosu

2013 – Bezirgan - İstanbul Halk Tiyatrosu

2011 – Paçi - İstanbul Halk Tiyatrosu

2010 - Alevli Günler - İstanbul Halk Tiyatrosu

2008 – Sürmanşet - İstanbul Halk Tiyatrosu

1990 - İvan İvanoviç Varmıydı Yokmuydu : Nazım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Sofokles'in Antigonesi : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bir Geçmiş Zaman - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Ayyar Hamza - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Demokrasi Gemisi - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Rosencrantz ve Guildenstern öldüler : Tom Stoppard - Tiyatro Odası

Krallar Da Ölür : Eugène Ionesco- Tiyatro Odası

Ödülleri

2007 – 12. Nünberg Türkiye / Almanya Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

2007 – 26. Istanbul Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

2007 – I. Asya Pasifik Sinema Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2007 – 13. Cinema Tut Ecan Geneva – En İyi Erkek Oyuncu

2006 – 43. Antalya Film Şenliği – En İyi Erkek Oyuncu

2006 - SİYAD Türk Sineması Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

2006 -. İstanbul Film Festivali, 2007 – En İyi Erkek Oyuncu

2004 – SİYAD Ödülleri – En İyi Yardımcı Oyuncu

1999 - 11. Ankara Film Festivali, 1999 – En İyi Erkek Oyuncu

1999- Orhan Arıburnu Ödülleri, 1999 – En İyi Erkek Oyuncu

1998 - 35. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ