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Erkan Kolçak Köstendil'den 'Askerin Öyküsü'

Erkan Kolçak Köstendil, Stravinski'nin müziklendirdiği oyun 'Askerin Öyküsü' ile Faust hikâyesine hayat veriyor

Erkan Kolçak Köstendil'den 'Askerin Öyküsü'
'Askerin Öyküsü'
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HABERTURK.COM

Erkan Kolçak Köstendil, tüm zamanların en fenomen bestecilerinden Igor Stravinski'nin müziklendirdiği oyun 'Askerin Öyküsü' ile Faust hikâyesine hayat veriyor. Ressam Arbil Çelen Yuca eşzamanlı olarak hikâyeyi tuvale aktarırken, Begümhan Canbulatoğlu dans performansıyla hikayeye görsellik katıyor.

Begümhan Canbulatoğlu

İsviçreli yazar Ferdinand Ramuz tarafından, I. Dünya Savaşı sonrasında Fransızca olarak kaleme alınan hikâye, bir Rus halk masalına dayanır.
Sanat tarihinin en sansasyonel fenomenlerinden biri olan Igor Stravinski'nin, okunması, oynanması ve dans edilmesi amacıyla bestelediği bu başyapıt, kasvetli bir Faustian fabl olup, bir prenses, firari bir asker ve önünde sonunda onun ruhuna sahip olacak şeytanın anlatıldığı bir hikâye.

Orçun Orçunsel

Askerin kemanı; hem kendi ruhunu hem de şeytan'ın hilekârlığını simgeler. Hikâye Rus halk masalına dayansa da müzikler geleneksel Rus ezgilerinden olabildiğince uzakta, her zamana, her kültüre ve her dinleyiciye hitap edecek bir durumdadır. Burada duyulan en açık müzik, Staravinsky'nin önceden hiç duymadığı bir form olan cazdır. Ufak, kuru, acı, karanlık ama zekice, korkutucu ama alaylı bir başyapıt olan eserde; enstrümanların katılığı, melodilerin monotonluğu eserin havasını yansıtan unsurlardır.

Yazan: Ferdinand Ramuz
Çeviri: Selin Tekman

Şef: Orçun Orçunsel
Anlatıcı: Erkan Kolçak Köstendil
Ressam: Arbil Çelen Yuca
Dansçı: Begümhan Canbulatoğlu

Avrasya Oda Orkestrası
Oleksandr Samoylenko (Keman ),Deniz Yurdakul (Kontrabas)
Evrim Güvemli (Klarnet ),Berke Hitay (Fagot),  Timuçin Abacı (Trompet),  Tolga Akkaya, (Trombon), Kerem Öktem (Vurmalı Çalgılar)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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