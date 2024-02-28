Erkek arkadaşını bıçaklayan kadın tutuklandı
Samsun'da bu kez bir kadın bir erkeği öldürdü. Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaralayan 32 yaşındaki R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi
Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaralayan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Hacıismail Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (32) adlı kadın tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'yi (39) bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan D.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.