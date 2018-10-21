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Bu yeni bir teknoloji. Bunun özellikle hayvanlardaki uygulamalarını gördük. Yeni Zelanda’dan ve hayvancılığın çok geliştiği ülkelerden Brezilya, Avustralya, ABD'den yoğun ilgi var. Yaklaşık 10 aydır kullanılan bir ürün. Ama ağırlığı hayvancılığa veriyoruz. Çünkü bu alanın etkisi de insanlar ve ekonomi üzerinde oldukça büyük."