Erkek meme büyümesi: Jinekomasti

Her üç erkekten birinde görülen meme büyümesine kısaca jinekomasti denir. En sık ergenlik döneminde görülse de bebeklik ve yaşlılıkta da rastlanır. İyi huylu olup tek taraflı olabileceği gibi çift taraflı da olabilir. Sağlığa zararlı bir durum değildir. Ancak kozmetik olarak birçok erkek bu durumla baş etmekte zorlanmaktadır. Nadir de olsa her iki memede ağrıya sebep olabilir.

JİNEKOMASTİ NEDEN OLUR?

En büyük nedeni hormonaldir. Bilindiği üzere testosteron ve östrojen cinsiyet özelliklerini belirleyen hormonlardır. Erkeklerde östrojen ve testosteron hormon düzeylerindeki dengesizlik nedeniyle memelerde büyüme meydana gelmektedir. Erkeklerde az da olsa östrojen hormonu olmasına karşın bu hormonun artması veya testosteron hormonunun azalması sonucu jinekomasti ortaya çıkar. Peki bu hormon dengesi neden bozulmaktadır;

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-Özellikle prostat büyümesine karşı kullanılan ilaçlar,

-Anabolik streroidler (Özellikle sporcuların kullandığı)

-Östrojenler,

-Anksiyete ilaçları,

-Bazı kalp ilaçları,

-Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar,

-Bazı antibiyotikler ve mide ülser ilaçları

-Alkol ve uyuşturucu maddeler,

-Beyinde hipofiz bezine ait problemler,

-Karaciğer yetersizliği, siroz,

-Testis ve böbrek üstü tümörleri,

-Tiroid hastalıkları,

-Obezite, aşırı kilo hormon dengesini bozar.

JİNEKOMASTİ BELİRTİLERİ

En dikkat çeken belirtisi her iki göğüste eşit olmayan büyümedir. Bunun dışında,

-Göğüslerde hassasiyet, ağrı ve acı,

-Meme uçlarında akıntı,

-Meme uçlarının altında veya koltuk altında ele gelen sertlik.

Jinekomasti tanısı nasıl konur?

Tanı çoğu kez fiziksel muayene ile konur. Çift taraflı meme ultrasonu, hormon tetkikleri, karaciğer fonksiyon tetkikleri ve testislere yönelik ultrason tanıya yardımcıdır.

KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ?

Jinekomasti hayatı tehdit eden önemli bir sorun değildir. Kansere dönüşmez ancak dikkat edilmesi gereken nokta, memede ele gelen sertliğin erkek meme kanseri olabileceği yönündedir. Çünkü unutulmamalıdır ki meme kanseri sadece kadınlarda görülmez, her yüz meme kanserine karşı bir erkek meme kanseri görülmektedir. Eğer şişlik tek taraflı ise, meme başında çekilme ve sertlik varsa, meme başında akıntı geliyorsa uyanık olmak gerekir.

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NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Jinekomasti için yaygın olarak kullanılan iki cerrahi prosedür vardır. Bunlardan birincisi liposuction diğeri mastektomi denilen meme dokusunun çıkarılmasıdır. Bazı hastalarda bu iki cerrahi prosedür beraber kullanılır. Tüm kesiler meme başı etrafında minimal yapıldığı için ameliyat sonrası iz kalma endişesi olmaz. Ameliyat sonrası yaklaşık bir ay özel jinekomasti korsesi kullanılır. Ameliyat sonrası üçüncü gün hastalar günlük rutin işlerine dönebilirler.

AMELİYAT SONRASI TEKRARLAR MI?

Eğer ameliyatta her iki meme dokusu da tam çıkarılmışsa tekrar oluşmaz.

Jinekomasti aşırı kiloya bağlı olarak gelişmişse diyet, fiziksel aktivite ve spor tekrar oluşmasına engel olur. Alkol tüketiminden ve özellikle erkeklerin vücut geliştirmede kullandığı anabolizan steroidlerden kaçınmak gerekir.