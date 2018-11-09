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Erkek sanılan ahtapot
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Erkek sanılan ahtapot 10 bin yavru dünyaya getirdi

Georgia Üniversitesi Deniz Bilimleri Eğitim Merkezi'nin akvaryumunda erkek zannedilen bir ahtapot, akvaryum çalışanlarına fark ettirmeden 10 bin yavru dünyaya getirdi

09.11.2018 - 16:51 | Güncelleme:

ABD'nin Georgia eyaletindeki Georgia Üniversitesi Deniz Bilimleri Eğitim Merkezi'nin akvaryumunda misafir ettiği ahtapotun, akvaryum çalışanlarına büyük bir sürprizi vardı.

Sputnik'in haberine göre akvaryumun idarecilerinden Devin Dumont, temizlemek için girdiği akvaryum tankında bir gariplik fark etti.

Tankın küçük beyaz parçacıklarla dolu olduğunu gören Dumont, bu parçacıkların suda yüzen kir parçacıkları olduğunu düşünse de daha yakından baktığında gördüğü parçacıkların yeni doğmuş ahtapot yavruları olduğunu fark etti.

Savannah Now'a açıklamada bulunan Dumont, "Bu hareketli nokta bulutunu gördüm ve sonrasında o noktaların ahtapot yavruları olduğunu fark ettim" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı aktardı.

Ahtapotların cinsiyetlerinin belirlenmesinin oldukça zor olduğu ve bu nedenle akvaryum çalışanlarının, doğum yapan ahtapotun cinsiyetini tam olarak belirleyemedikleri aktarıldı.

Daha sonra tanktan alınarak kovalara dolduran yavruların, bir kısmı akvaryumun bulundu Skidaway'de bulunan nehre bırakıldığı açıklandı.

Sağlık bir şekilde doğumu gerçekleşen ve üreme tankına alınan diğer yavruların ise laboratuvar ortamında ve gözetim altında oldukları belirtildi.

DOĞUM YAPAN AHTAPOT HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan anne ahtapotun doğum sonrasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Dumont, "Etraflarında köpekbalıkları, yılan balıkları ve yunuslar olmasa da, ahtapotlar içgüdüsel olarak son yavrular da yumurtadan sağlıklı bir şekilde çıkıncaya kadar onları koruyacaktır. O anne ahtapotta, hayatının son bölümünü yavrularının korunmasına adadı" dedi.

Dişi ahtapotların genetik olarak doğum sonrasında yumurtalarını diğer yırtıcılardan korumak adına tüm enerjilerini harcadıkları ve bu nedenle öldükleri biliniyor.

 

 

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