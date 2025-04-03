Erken evre kanser tedavisinde "radyoterapi" ile tam iyileşme sağlanabiliyor

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, 1-7 Nisan "Ulusal Kanser Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu haftanın; toplumda farkındalığı artırmak, erken tanının önemini vurgulamak ve bilimsel gelişmeler ışığında bilinç oluşturmak açısından kritik bir fırsat sunduğunu belirtti.

Kanserin, dünya genelinde her yıl 20 milyondan fazla yeni vakayla en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunun altını çizen Atalar, "Ancak unutulmamalıdır ki, erken tanı sayesinde bazı kanser türlerinde yüzde 90'a varan oranlarda tedavi mümkün olmaktadır. Bu nedenle, tarama programlarına katılmak ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmamak hayati öneme sahiptir." açıklamasını yaptı.

"RADYOTERAPİ ERKEN EVRE KANSERLERDE TAM İYİLEŞME SAĞLAYABİLİR"

Prof. Dr. Banu Atalar, cerrahi, kemoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve radyoterapi gibi birçok seçenek bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Kanser hastalarının yaklaşık yüzde 60-70'i tedavilerinin bir noktasında radyoterapiye ihtiyaç duyar. Radyoterapi, erken evre kanserlerde tam iyileşme sağlayabilirken, ileri evrelerde ise hastalığın kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin artırılmasında kritik rol oynar.