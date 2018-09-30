Erkenci Kuş 13. son bölümü bu akşam izleyici ile buluştu. Erkenci Kuş'ta Can ile Sanem birbirlerinden uzak kalmaya çalışsa da bunu başaramıyorlar. Özellikle Sanem, Can'ın kendisinden uzak durmasına dayanamıyor. Sanem dayanamıyor ve Can'a gidip aşkını itiraf ediyor. Bu arada Sanem'in anonim olarak yazdığı hikayenin şirkette yeni reklamın senaryosu olarak seçilmesi, herkesi mutlu ediyor. Erkenci Kuş 13. son bölüm ve 14. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki savaşın galibi kim olacak.

Aylin’in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv’le devir teslim zamanı geldi çattı. Yeni çekilecek otomobil reklamının senaryosunu halktan biri yazacak. Sosyal medya kampanyası tam gaz gidiyor ancak geri dönüşler çok da iç açıcı değil. En sonunda Konya’dan Erkenci Kuş rumuzlu kişinin senaryosu seçiliyor. Acaba bu Erkenci Kuş kim?

Mahallede Osman’ın oynadığı Orgatte içecek reklamı için özel gösterim düzenleniyor. Alkışlar, tebrikler… Muzaffer kıskançlığından delirmesin de ne yapsın? Yeni hedefi oyuncu olmak!

Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki "savaşın" galibi kim olabilir?

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