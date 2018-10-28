Star TV’de ekrana gelen Erkenci Kuş dizisinin 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Erkenci Kuş'un son bölümünde; Sanem, Fabri ile anlaşarak ajansla ortaklık işini çözer. Ama Can bu ortaklıkta Sanem’in parmağı olduğunu öğrenince kıskançlıktan çıldırır. Sanem, Emre’ye karşı çok önemli bir koz ele geçirir. Emre’yi köşeye sıkıştırır ama Aylin karşı bir plan yaparak Sanem’i zor durumda bırakır. Peki, Erkenci Kuş 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziye dair tüm detaylar...

ERKENCİ KUŞ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş dizisinin yayınlanan son bölümün ardından izleyicilerin beklediği 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ 17. BÖLÜM ÖZETİ

Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz bekliyor...



Ortaklık belgelerini ele geçiren Sanem , her şeyi Can’a anlatması için Emre’ye süre verir. Buna yanaşmayan Emre’nin Sanem’le ilgili başka planları vardır. Bu planlardan haberi olmayan Sanem zor durumda kalır ve Can’la arası daha da açılır. Bu arada Sanem’in doğum günü olduğunu öğrenen Aylin harekete geçer . Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz beklemektedir.

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