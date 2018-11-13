Erkenci Kuş dizisi 20. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı Star TV ekranlarına gelecek. 20. yeni bölümde Can, Deren'e vermesi gereken bir işi Sanem'e vererek herkesi şaşırtıyor ve Deren sinirleniyor. Emre ise ölümden dönüyor ve soluğu Can'ın yanında alıyor. Yaşadıkları durumu Can'a en baştan anlatan Emre kendini affettirecek mi? İşte, Erkenci kuş 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
ERKENCİ KUŞ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ceycey, Can ve Sanem'in ormanda yakınlaştığı anı görüyor ve bunu Ayhan'a anlatıyor. Emre ise kaza yapıyor ve ölümden dönüyor. Emre kendini Can'a affettirmek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Peki, Can Emre'yi affedecek mi?
ERKENCİ KUŞ 19. SON BÖLÜM ÖZETİ
Can’ın evinde Sanem’i bekleyen sürpriz ne olacak?
Geç saatlerde kaldıkları asansörden kurtulan Can ve Sanem mecburen Can’ın evine giderler ve geceyi birlikte geçirirler. Can’ın evinde Sanem’i bekleyen sürpriz onu çok mutlu eder. Can ajansın geleceği için çok önemli olan Compass sport için harıl harıl çalışmaya başlar. Kampanyanın en iyi şekilde hazırlanması için tüm ekip Sanem’in yönlendirmesiyle kampa gider. Kampa iki davetsiz misafir daha katılır. Bunlar Gamze ve Fabbri’dir.
Erkenci Kuş dizisi 20. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.