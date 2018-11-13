Erkenci Kuş dizisi 20. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı Star TV ekranlarına gelecek. 20. yeni bölümde Can, Deren'e vermesi gereken bir işi Sanem'e vererek herkesi şaşırtıyor ve Deren sinirleniyor. Emre ise ölümden dönüyor ve soluğu Can'ın yanında alıyor. Yaşadıkları durumu Can'a en baştan anlatan Emre kendini affettirecek mi? İşte, Erkenci kuş 20. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ceycey, Can ve Sanem'in ormanda yakınlaştığı anı görüyor ve bunu Ayhan'a anlatıyor. Emre ise kaza yapıyor ve ölümden dönüyor. Emre kendini Can'a affettirmek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Peki, Can Emre'yi affedecek mi?

ERKENCİ KUŞ 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Can’ın evinde Sanem’i bekleyen sürpriz ne olacak?

Geç saatlerde kaldıkları asansörden kurtulan Can ve Sanem mecburen Can’ın evine giderler ve geceyi birlikte geçirirler. Can’ın evinde Sanem’i bekleyen sürpriz onu çok mutlu eder. Can ajansın geleceği için çok önemli olan Compass sport için harıl harıl çalışmaya başlar. Kampanyanın en iyi şekilde hazırlanması için tüm ekip Sanem’in yönlendirmesiyle kampa gider. Kampa iki davetsiz misafir daha katılır. Bunlar Gamze ve Fabbri’dir.

Erkenci Kuş dizisi 20. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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