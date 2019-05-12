Erkenci Kuş 41. son bölümü izlendi. Büyük bir ilgiyle takip edilen Erkenci Kuş son bölümünde, Can bir bahaneyle Sanem'in yanına gider ve teknesinin bozulduğunu söyler. Sanem'e kendisi için döndüğünü söyleyemez. Sanem ise Can'ın teknesinin bozulduğu için dönmesine bozuluyor. Peki, Erkenci Kuş 42. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Erkenci Kuş 41. bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 41. son bölümünün ardından Erkenci Kuş 42. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Can, teknem bozuldu bahanesiyle geri döner. Sanem’e senin için döndüm diyemez. Sanem teknesi yüzünden dönmesine bozulur fakat neden benim için dönmedin de diyemez. Çiftimiz, gururundan birbirine derdini anlatamaz ama kader ağlarını örmüştür bir kere. Fikr-i Harika ekibi de kaderin işini hızlandırmaya devam eder.

Sanem, bir dernek tarafından yılın yazarı seçildiğinde, Yiğit bunu Sanem'le başbaşa kalmak için bir fırsata dönüştürmek ister. Aziz, ekibin de yardımıyla Yiğit'i devreden çıkarıp, Can ve Sanem'in bir arada olacağı, Can'ın onun fotoğraf çekimini yapacağı bir ortam yaratır. Sanem ve Can bir arada olsun yeter, dünya duracak zaten!

Bu arada Can, Yiğit'in kitabı yaktığından emindir ve onun foyasını ortaya çıkarmak ustaca bir plan yapar.