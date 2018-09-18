Erkenci Kuş, yaz aylarına damgasını vuran dizilerin başında geliyor. Sıcacık aşk hikayesinin yanında karakterlerin eğlenceli ve komik yönleri de izleyicileri diziye bağladı. Ancak normalde bu akşam yayınlanması gereken Erkenci Kuş'un yeni bölümü, yayıncı kuruluş olan Stra TV'nin yayın akışında bulunmuyor. Peki Erkenci Kuş neden yok? Erkenci uş'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ERKENCİ KUŞ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyicilere kötü haber geldi. Yaz sezonunun en çok ilgi toplayan dizilerinden biri olan Erkenci Kuş'un bu akşam saat 20.00'de yeni bölümünün yayınlanması gerekirken, kanalın yayın akışında dizi bulunmuyor. Yayın akışında Erkenci Kuş yerine, Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon bölümü yayınlanacak. Peki Erkenci Kuş yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yayıncı kuruluşun Ufak Tefek Cinayetler'i salı günü yayınlama kararı almasının ardından, Salı günkü yayın akışından Erkenci Kuş çıkarıldı. Kanalın aldığı kararla Erkenci Kuş bundan sonra Cumartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanacak.

ERKENCİ KUŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş'un 12. yeni bölüm fragmanında Can'ın Albatros olduğunu öğrenen Sanem'in mutluluğu görülürken, Can ile Sanem bir aşk yoluna çıkıyor.

Can ayrıca Sanem'e aşık olduğunu kardeşi Emre ile paylaşıyor. Sanem ise Albatros'un Can olduğunu Ayhan'a söylüyor.

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