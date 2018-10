Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Erkenci Kuş dizisi 15. yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Star TV'de Cumartesi günü yayınlanacak olan Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları kimler? Erkenci Kuş dizisi oyuncuları ve 15. yeni bölüme dair detaylar...

ERKENCİ KUŞ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

Demet Özdemir (Sanem Aydın), Can Yaman (Can Divit), Öznur Serçeler (Leyla Aydın), Özlem Tokaslan (Mevkibe Aydın), Berat Yenilmez (Nihat Aydın), Birand Tunca (Emre Divit), Sevcan Yaşar (Aylin Yüksel), Ceren Taşçı (Ayhan Işık), Cihan Ercan (Muzaffer Kaya), Tuğçe Kumral (Deren Keskin), Anıl Çelik (Cengiz Özdemir), Sibel Şişman (Güliz Yıldırım), Ali Yağcı (Osman Işık), Tuan Tunalı (Metin)

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mahallede reklam çekimi var, senaryoyu Sanem yazdı, yönetmen Can. Mevkıbe ve Nihat, set yemeklerini bu defa evlerinin bahçesinde servis etmeye hazırlanıyorlar. Ceycey ve Ayhan mahalleliyi mekan kullanımı için ikna etmekte pek zorlanmıyor taa ki Çakal İhsan ortaya çıkana kadar.



Mevkıbeler, bakkalın borcunun tamamının ödendiğini öğrendi, acaba Sanem bu durumu nasıl açıklayacak? Can ve Sanem, birlikteliklerinin tadını çıkarmaya çalışırken yaklaşmakta olan Aylin tehlikesini fark edebilecekler mi? Can ve Sanem’in tutkusu dünyayı bile yakabilir, şimdi kavuşmuşken onları durdurabilmek mümkün mü?

Senaryosu Ayşe Kutlu Üner'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Erkenci Kuş dizisi 15. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.

