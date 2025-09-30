Erling Haaland, özel hayatını anlattı

Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, özel hayatının kapılarını açtı. Sevgilisi Isabel Haugseng Johansen ile olan ilişkilerini anlatan Haaland, sahadaki yırtıcı kimliğinin aksine evde oldukça sakin.

Erling Haaland, Isabel Haugseng Johansen ile Borussia Dortmund kariyerinden bu yana birliktelik yaşıyor. Çift, 2024 sonunda ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Erling Haaland, saha dışındaki yaşamlarını eğlenceli ve renkli bir şekilde sürdürüyor. Ünlü futbolcu, bu konuda; "Birlikte video oyunları oynuyoruz, evler, yapılar inşa ediyoruz. Bazen de eve kebap söylüyoruz" dedi.

Erling Haaland, daha önce de Minecraft’a olan ilgisini sosyal medyada paylaşmıştı. Ünlü futbolcu, yaptığı açıklamada; "Şimdi eve gidip biraz oyun oynayacağım, sonra konuşurum – hangi oyunlar olduğunu söyleyemem, biraz utanç verici" demişti.

Erling Haaland’ın kebap tutkusunu ise 2022’de şöyle açıklamıştı; "Bunu çok seviyorum ama bir elit futbolcu olarak sık sık yiyemiyorum. Bazen evde oturup 'Ah, ne kadar güzel olurdu' diyorum ama sonra buzdolabıma bakıp başka bir şey hazırlıyorum."

Fotoğraflar: Instagram