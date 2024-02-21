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        Haberler Spor Futbol İngiltere Erling Haaland tarihe geçti: Gol atmadığı takım kalmadı! - Futbol Haberleri

        Erling Haaland tarihe geçti: Gol atmadığı takım kalmadı!

        Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. erteleme maçında kendi sahasında Brentford'ı 1-0 mağlup etti. Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti. Haaland, böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 11:19 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:19
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        Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City. 1-0 kazandı.

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        Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.

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        Brentford filelerini havalandıran Norveçli futbolcunun böylece İngiltere Ligi'nde gol atmadığı takım kalmadı.

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        Yıldız oyuncu bu sezon sakatlığından dolayı ligde 5 maçta forma giyememesine rağmen takımına en çok katkı yapan isim oldu. Krallık yarışında 17 golle ilk sırada yer alan 23 yaşındaki santrfor 5 kez de gol pası verdi.

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        Haaland sakatlığını atlatıp sahalara döndükten sonra Premier Lig'deki 5 karşılaşmada 3 gol 1 asiste imza attı.

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        Başarılı santrfor tüm kulvarlarda forma giydiği 28 maçta ise 22 gol 6 asist üretti.

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