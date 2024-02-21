Erling Haaland tarihe geçti: Gol atmadığı takım kalmadı!
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. erteleme maçında kendi sahasında Brentford'ı 1-0 mağlup etti. Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti. Haaland, böylelikle Premier Lig'de karşılaştığı 21 takıma da gol atmayı başardı
Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Manchester City. 1-0 kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Brentford filelerini havalandıran Norveçli futbolcunun böylece İngiltere Ligi'nde gol atmadığı takım kalmadı.
Yıldız oyuncu bu sezon sakatlığından dolayı ligde 5 maçta forma giyememesine rağmen takımına en çok katkı yapan isim oldu. Krallık yarışında 17 golle ilk sırada yer alan 23 yaşındaki santrfor 5 kez de gol pası verdi.
Haaland sakatlığını atlatıp sahalara döndükten sonra Premier Lig'deki 5 karşılaşmada 3 gol 1 asiste imza attı.
Başarılı santrfor tüm kulvarlarda forma giydiği 28 maçta ise 22 gol 6 asist üretti.