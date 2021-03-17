Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Levon Ter-Petrosyan'dan Paşinyan açıklaması: Sürgüne gönderilsin!

"Paşinyan sürgüne gönderilsin" 0:00 / 0:00

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Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Levon Ter-Petrosyan, ordu tarafından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yurt dışına sürgün edilmesi önerisinde bulundu.

Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Ermenistan'da yaşanan gerginlikler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa talebiyle sonuçlanmıştı. Paşinyan'ın durumuna ilişkin yazılı açıklama yapan Ermenistan'ın eski Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan, Paşinyan'ın ülkeyi güçlendirmek için değil, iktidarını sürdürmek için hareket ettiğini söyledi.

"SÜRGÜNE GÖNDERİLMELİ"

Ülkenin çıkarlarına en uygun yolun Paşinyan'ın istifa etmesi olduğunu söyleyen Ter-Petrosyan, "Ülkenin, halkın ve şahsen Başbakan'ın çıkarlarına uygun tek çıkış yolunun, Paşinyan'ın derhal ve gönüllü olarak istifa etmesi. Parlamento tarafından dokunulmazlık alması, geçici de olsa yurt dışına sürgüne gönderilmesi." ifadelerini kullandı.

Ter-Petrosyan, "Bu durumda başbakanlık görevi, hiçbir partiye üye olmayan ve tarafsızlığıyla adil seçimleri garanti altına alabilecek durumda olan Başbakan Yardımcısı'na verilmeli" dedi.

PAŞİNYAN GENELKURMAY BAŞKANI'NI İKİNCİ KEZ GÖREVDEN ALDI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhtıra veren Onik Gasparyan’ın bugünden itibaren Genelkurmay Başkanlığı görevinin son bulduğunu açıklarken, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Paşinyan’ın Gasparyan’ı görevden alan kararnamesini Anayasa Mahkemesine taşıdı.

Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın Gasparyan’ın görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi imzalamadığını hatırlatarak, yasalar gereği Sarkisyan’ın kararnameyi Anayasa Mahkemesine de zamanında götürmediğine dikkat çekti.

Paşinyan, "Bugünden itibaren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan görevinden alınmış sayılıyor." ifadesini kullandı.