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Ermenistan sınırlarını Putin'e kapattı mı?

Ukrayna ve Rus medyasının haberine göre, Ermenistan Anayasa Mahkemesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının kendi anayasaları ile uyumlu olduğuna hükmederek Putin'in ülkeye girdiği an tutuklanabileceğini ifade etti.

Ermenistan sınırlarını Putin'e kapattı mı?
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HABERTURK.COM

Rus Novaya Gazeta'nın haberine göre, Ermenistan Anayasa Mahkemesi 24 Mart'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) yükümlülüklerinin anayasaları ile uyumlu olduğuna hükmetti.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi'nin kararı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Maria Lvova-Belova'nın Ermenistan topraklarına ayak basmaları halinde tutuklanmalarının yasal bir zorunluluk olacağı anlamına geliyor. Karar ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan topraklarına ayak basması durumunda doğrudan tutuklanacak.

RUSYA "KARAR GEÇERSİZ" DEMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmasının Rusya için hukuken geçersiz olduğunu bildirmişti.

Peskov, UCM’nin Putin ve Lvova-Belova hakkındaki yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, “Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir” demişti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM’nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, “Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok” yorumunda bulunmuştu.

ULUSLARASI CEZA MAHKEMESİ'NİN KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada Putin ve Lvova-Belova hakkında, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin'in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edilmişti.

Putin ve Lvova-Belova'nın Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi suretiyle savaş suçu işledikleri yönünde yeterli şüphenin bulunduğu aktarılan açıklamada, yakalama kararının UCM Başsavcılığının 22 Şubat 2023 tarihli talebi üzerine verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, yakalama kararının mağdurları korumak adına başta gizli tutulmasının düşünüldüğü ancak halihazırda suçların işlenmeye devam etmesini göz önünde bulunduran Mahkemenin yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla kararı kamuya açıkladığı belirtilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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