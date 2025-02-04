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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ernest Muçi gol sayısını 6’ya çıkardı - Futbol Haberleri

        Ernest Muçi gol sayısını 6’ya çıkardı

        Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Kırklarelispor karşısında kaydettiği gol ile bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 6'ya yükseltti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:44
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        Ernest Muçi gol sayısını 6'ya çıkardı
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.

        Siyah-beyazlılarda 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Muçi, karşılaşmanın 62. dakikasında rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

        Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk sayısına ulaşan Muçi, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkarttı.

        Süper Lig’de Antalyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor’a 1’er gol atan Arnavut oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde de Malmö ağlarını sarstı.

        Mücadeleye 11’de başlayan Ernest Muçi, 73. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.

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