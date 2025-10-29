Erol Bulut: Oturtmaya çalıştığımız bir sistem var

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup ettikeri karşılaşmayı değerlendirdi.

"OTURTMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ BİR SİSTEM VAR"

Bursaspor'un kendi liginde şampiyonluğa oynadığını anlatan Bulut, "Bursaspor iyi bir ekip, iyi, genç futbolcuları var. Zaman zaman işimizi zorlaştırdılar. Bizim için önemli olan galibiyetti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Galip geldik, mutluyuz. Oturtmaya çalıştığımız bir sistem var. Tam istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Bugün iyi bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.