Erol Bulut: Oturtmaya çalıştığımız bir sistem var
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 yenerek tur atlayan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Oturtmaya çalıştığımız bir sistem var" dedi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor'u 3-0 mağlup ettikeri karşılaşmayı değerlendirdi.
"OTURTMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ BİR SİSTEM VAR"
Bursaspor'un kendi liginde şampiyonluğa oynadığını anlatan Bulut, "Bursaspor iyi bir ekip, iyi, genç futbolcuları var. Zaman zaman işimizi zorlaştırdılar. Bizim için önemli olan galibiyetti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Galip geldik, mutluyuz. Oturtmaya çalıştığımız bir sistem var. Tam istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Bugün iyi bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.
BURSASPOR CEPHESİ
Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, genç oyuncuları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
Antalyaspor'u tebrik eden Tam, "Öncelikli hedefimiz üst lige çıkmak. Genç oyuncularımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bursaspor'a değer katacak yeni yıldızları yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Tam, Bursaspor taraftarına Antalya'daki desteği için teşekkür etti.