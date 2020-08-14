Takımdaki en büyük eksikliğin birliktelik olduğu tespitini yapan Bulut, oyuncu grubunun daha da kaynaşması adına yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Çalışmalar ilk başladığında takımın yemeklere toplu olarak katılması kuralını koyan Erol Bulut, öğrencilerinden yemek masasında daha çok dialog kurmalarını istedi. Muhabbet ve arkadaşlığın ilerlemesi gayretinde olan Bulut, bir çok sohbeti de bizzat kendi başlatıyor.

Bulut, ayrıca kamp sonrası ailelerin de katılacağı bir barbekü partisi düzenleyerek, kaynaşma ortamının daha da ilerlemesini planlıyor. Yeni sezona takım olmuş bir Fenerbahçe ruhu ile girmek hedeflenirken, sarı lacivertli yönetimin kararlı adımlarla yürüttüğü ve takıma katacağı transferlerle de kaliteli, güçlü bir kadro oluşturulması hedefleniyor.