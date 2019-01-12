Erol Deneç'in 60 yıllık sanatı

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Fantastik realizm ekolünün dünyadaki ilk Türk temsilcisi ressam Erol Deneç'in 60 yıllık sanat yaşamını gözler önüne seren ‘Dünden Bugüne' sergisi Üsküdar'ın kültür - sanat merkezi Nevmekan Sahil'de açıldı. Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ressam Erol Deneç ve çok sayıda sanatsever katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'de çok bilinmeyen ama Türkiye'nin dünya çapında tanınan evrensel değerlerinden biri olan Erol Deneç'in sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını söyledi.
Erol Deneç'i özellikle gençlerin çok yakından tanımasını arzu ettiğini söyleyen Başkan Hilmi Türkmen "Erol Deneç çok farklı bir ekol. Fantastik realizm gençlerin çok bildiği bir kavram değil ancak gençlerin bu büyük sanatçımızı tanımalarını çok isterim. Şubat'ın 10'una kadar sürecek bu sergiyi başta gençler olmak üzere mutlaka herkes görmeli'' diye konuştu.
150'NİN ÜZERİNDE SERGİ AÇTI
25 yıl Avrupa'da kalan ve bugüne kadar 150'nin üzerinde sergiye imza atan Erol Deneç, Avrupa yolculuğunun Salvador Dali'nin destekleriyle dünyaca ünlü bir sanatçı olan Ernst Fuchs'tan gelen bir mektupla başladığını anlattı; ‘'Ernst Fuchs, yaptığım kara kalemleri görmüş. Bir gün bir mektup geldi. Ünlü olmak istiyorsanız Viyana'ya gelin yazıyordu. İçinde bir tren bileti ve cep harçlığı vardı. Hiç vakit kaybetmeden yola çıktım. ''Türkiye'yi çok sevdiğini ancak Viyana'daki sanatseverlerin sanata olan tutkusunu zaman zaman özlediğini söyleyen Erol Deneç ‘Her şeyin bir sonu var ama hayalin yok. Fantastik sanatçılar da kendilerini hayal kanatlarına yükleyip her yere uçuyorlar. Bizim masallarımız var, çok enteresan insanımızın fantastik sanatla daha yakın olması gerekiyordu'' diye konuştu.
Küratörlüğünü Meyçem Ezengin'in yaptığı ‘Dünden Bugüne' sergisinde resim sanatını bir varoluş şarkısı olarak tanımlayan Erol Deneç'in özellikle gençlik döneminde yaptığı 70 eseri yer alıyor. Viyana'daki Albertina ve Belvedere Müzeleri'nin yanı sıra Viyana Şehir Koleksiyonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Türkiye'deki bazı özel koleksiyonlarda eserleri bulunan ressamın sergisi, 10 Şubat'a kadar Üsküdar Nevmekan Sahil'de görülebilir.
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