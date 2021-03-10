Masumiyet dizisinde Ela Yüksel, İlker Ilgaz tarafından öldüresiye dövülüyor. Ölümden kıl payı kurtulan Ela Yüksel bu kez de İlker Ilgaz'ın avukatı tarafından erotomani hastalığına sahip olduğuna dair suçlamalara maruz kalıyor. Erotoman nedir, ne demek? Masumiyet Ela'nın hastalığı erotomani nedir, belirtileri neler?

EROTOMANİ NEDİR, NE DEMEK?

Eros hastalığı. Toplumda bilinen karşılığı, platonik sevmek, karşılıksız aşk ve takıntılı olan bir durum olarak bilinmektedir. Kişinin kendisine bir başkası tarafından aşık olduğunu düşünmesi ve inanması demektir. Erotomani olan kişinin kendisine çok aşık olduğunu düşünerek ve aynı şekilde kendisinin de ona aşık olduğunu düşünür. Ama ona aşık olan kişinin bunu belli edemediğini ve kaçmak zorunda kaldığını düşünmektedir.

Aşık olduğu kişinin ona deli gibi aşık olduğunu düşünür ve takıntılı bir şekilde bunu düşünmekten kendini alamaz.

Takıntılı bir şekilde sürekli aramak, gözetlemek, mektup yazmak gibi davranışlarda bulunmaktır.

Çok fazla yaygın olmayan bu rahatsızlık daha çok kadınlarda görülmektedir . Hiç beklenmedik anda ortaya çıkar ve uzun sürebilmektedir. Kendisine aşık olduğuna inandığı kişi genelde yaş olarak büyük ve sosyal yaşantısı iyi durumda olan kişilerdir. Kendisine aşık olduğuna inandığı kişi ile daha önce ya hiç karşılaşmamıştır yada çok az bir tanışıklığı vardır.

Bu kişi bir ünlü yada hiç tanışmadığı kişi olabilir. Bu aşkın gerçekliğine o kadar inanır ki aksini ispatlayanı asla kabul etmez.

Bu rahatsızlık pipolar ve şizofreni gibi akıl sağlığı hastalığı ile bağlantılı olabilmektedir. Hastalığın bitmesi aylarca yada yıllarca sürebilmektedir.