Bir süredir çekimleri devam eden Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri ile ilgili beklenen haber geldi. Ünlü komedyen, Netlfix üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulacak olan dizinin yayın tarihini açıkladı! İşte hem dizinin yayın tarihi hem de oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler...