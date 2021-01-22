Ersay Üner'den "Seni Soruyorlar"

"Seni Soruyorlar" yayında 0:00 / 0:00

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Pandemi döneminde de üretimine ara vermeden devam eden sanatçı Ersay Üner, bu süreçte üzerinde titizlikle çalışarak hazırladığı yeni şarkılarından ilkini müzikseverlerin beğenisine sundu.



Birçok şarkısında olduğu gibi "Seni Soruyorlar" şarkısının da söz, beste ve düzenlemesine imzasını atan Üner, şarkının klip çekimi için Elif Demiralp'in objektifinin karşısına geçti. Projenin prodüktörlüğünü ise Büşra Pekin ve Ersay Üner üstlendi.



Ersay Üner, biten bir ilişkinin ardından gelen sorular ve bu durumun yaşattığı zorluk üzerine yazdığını söylediği "Seni Soruyorlar" şarkısını kendi diliyle şu şekilde ifade etti:

Biten bir ilişkinin ardından cevaplanması en zor şeylerden biri; Eşin, dostun ve çevrendeki insanların ilişkinin neden bittiğine dair sorduğu sorularıdır. Bu sorunun cevabını henüz kendine bile verememişken ve ilişkiyi hatırlamaya dahi çekinirken; günlük bir sohbetin içinde, aniden karşımıza çıkan bu sorular hepimizin hayatında yaşadığı ve bir gün yaşayabileceği bir durum. Ben de şarkımda bu durumu anlatıyorum.



Üner, "Seni Soruyorlar" adlı şarkısında bundan önceki çalışmalarında da olduğu gibi hem retro hem de fütüristik yeni soundları ve melodileri dinleyicilerle buluşturdu. Ersay Üner'in yeni şarkısı "Seni Soruyorlar", bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.