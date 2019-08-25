Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Yanal, kötü bir futbol ortaya koymalarına rağmen kazandıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Kazandığımız için mutluyuz ama oynadığımız oyunu beğenmedim. Oyundan sorumlu olan benim. Kötü oynadığımızda sorumluluğu üstleneceğim. Kötü oyunun sorumlusu olarak kazandığımız için mutluyum. Birlikte oynadık. Birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Her zaman pozitif futbol olmayacak. Takım golüyle galip gelmek ayrıca güzel. Bunu oyunun tamamına yaymamız gerekiyor. Taraftarımızla yönetimimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu birliktelik sonuç olacak. En son sözü biz söyleyeceğiz."

Takımın bütün oyuncularının değerli olduğunu aktaran Yanal, şampiyonluk yolunda mazeretlerinin olmadığını vurgulayarak, "Birlikte hareket edeceğiz. Bu birliktelik size son dakikada maç kazandırır, kalenizi kapatır. Bu sene sonucu belirleyen Fenerbahçe olacak. Bu sıkılıkta bir takımız. Bütün kötü oyun benim, pozitif olan her şey futbolcuların ve bizi yönetenlerin. Hiçbir çekincemiz yok şampiyonluk yolunda, hiçbir korkumuz da yok. Duruşumuz belli. Fenerbahçe çekincesi olmayan bir takımdır. Sonuna kadar transfer için yönetim çalışıyor. Başkanımızın verdiği takvim önümüzdeki hafta dolacak. Sonuna kadar biz bu takımla mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 sezonun ilk haftasında Konyaspor'a 3-2 kaybettikten sonra "Biz şampiyon olacağız." sözü hatırlatılması üzerine Yanal, "Güzel gidiyoruz. O zaman ben söylemiştim, şimdi siz söyleyin. Ben bunu başka bir cümleyle söyledim, sonucu biz belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.