Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertliler ile şampiyonluk yaşayan son teknik direktör olan Ersun Yanal, "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim." dedi.

"FENERBAHÇELİLER İÇİN KEYİF VE COŞKU ÖNEMLİ"

"Fenerbahçeliler için sonuçtan ziyade oynadıkları oyundaki coşku ve keyif daha önemlidir. Rakibe üstünlük kurmak sadece skor üstünlüğü kurmak değildir. Sahadaki tavrınız ve tarzınızla bu üstünlüğü kurabilirsiniz. Fenerbahçe'nin hücum oynayan ve her zaman kazanmayı hedefleyen bir camia olduğunu düşünüyorum."

"FENERBAHÇE ÇOK ISRARCI OLDU"

"Denizlispor'u çalıştırırken Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım ama kabul etmemiştim. Galatasaray'la da görüşmem oldu. Hem Adnan Polat döneminde hem de Ankaragücü'nü çalıştırdığım dönemlerde oldu. Milli Takım, Manisaspor, Trabzonspor ve TFF'de görevler aldım. Sonrasında Eskişehirspor ve Fenerbahçe. Fenerbahçe sonrasında daha ısrarcı oldu."

"KEŞKE ŞAMPİYON OLSALARDI"

"Hiç kimsenin emeğine haksızlık yapmamak gerekiyor. Sevgili Aykut Kocaman hocamın emeği vardır ama o takımı ben çalıştırdım ve başarılı olduk. Sadece ben değil, oyuncular, yönetim, taraftarlar hep birlikte bir başarı yakaladık. Tek başıma ben yapmadım. Tarihi bir şampiyonluk yaşadık. Benden sonra da şampiyonluk yaşanmadı. Ben de aynı kadroyu teslim ederek ayrıldım. Keşke şampiyon olsalardı ama olmadı."

"FENERBAHÇE, EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜDÜR"

"Fenerbahçe, en büyük sivil toplum örgütüdür. Seyirci yasakları sırasında kadın taraftarlarımız bütün stadı doldurdu. Belki de dünyada tekti. Bu önemli bir gururdur. Bunu yapan Fenerbahçe taraftarı oldu."

"FENERBAHÇE'NİN OZAN TUFAN'A İHTİYACI VAR"

"Ozan Tufan'ın Alanyaspor'a gitmesini ben istedim. Fenerbahçe'de çok fazla kredisi yoktu. En ufak olumsuzlukta tepki görecekti. Ozan da bunu kabul etti. Kendisiyle sürekli görüştük ve destek olduk. O dönemde Sergen Hoca da ona sahip çıktı ve oynattı. Ozan döndükten sonra ciddi bir verim aldık. Hemen Milli Takıma seçildi. Oynadıktan sonra kaptanlığa kadar yükseldi. Fakat ne olduysa transferinden sonra oldu. Watford'da nasıl bir iletişim vardı bilemiyorum. Şu anda maalesef kadroda değil ama Fenerbahçe'nin Ozan gibi bir futbolcuya ihtiyacı var."