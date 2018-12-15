Fenerbahçe dün resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla, taraftarın hasretle beklediği teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşıldığını resmen duyurdu. Peki Yanal ile birlikte neler değişecek?

ESKİ EKİBİYLE ÇALIŞACAK

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşmasının ardından yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyordu. Tecrübeli çalıştırıcının kendi ekibiyle birlikte göreve başlayacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Kazak, Niyazi Eniseler, Recep Karatepe yapacak. Bu ekibe 1 antrenörün daha katılması bekleniyor.

AF GELİYOR

Öte yandan Ersun Yanal, kadro dışı kalan Ozan Tufan, Volkan Demirel, Aatif ve Dirar ile ilgili kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlere şans verecek.

EN AZ 3 TAKVİYE

Ersun Yanal’ın devre arası transfer konusunda yönetimle fikir birliğine vardığı, Ocak ayında kadroya 3-4 takviye yapılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında. Transferde yol haritası, Yanal’ın yaptığı planlama üzerinden gidecek. Yanal’ın hazırladığı rapor ve verdiği isimler doğrultusunda Comolli transfer görüşmelerini yürütecek.

VOLKAN BALLI DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın tekrar takımın başına getirilmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Daha önce 2003-2010 yılları arasında idari menajer olarak görev yapan Volkan Ballı tekrar göreve getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ