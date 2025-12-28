Sabah hazırlığı gözünüzde büyüyorsa yalnız değilsiniz. Ancak birkaç küçük değişiklikle bu süreci daha düzenli ve pratik hale getirmek sanıldığından çok daha kolay.

Sabahları hazırlanmak çoğu insan için günün en zor kısmıdır. Zamanla yarışırken küçük aksaklıklar bile can sıkıcı olabilir. Neyse ki birkaç basit alışkanlıkla evden çıkma süresini kısaltmak ve güne daha sakin başlamak mümkün.

REKLAM

1. ÇALAR SAATİ UZAĞA KOYUN

Alarmınızı yatağınızın yanına değil, odanın diğer ucuna yerleştirin. Kapatmak için ayağa kalkmak zorunda kalırsınız ve erteleme tuzağına düşmezsiniz.

2. YATMA VAKTİ ALARMI KURUN

Sadece uyanmak için değil, uyumak için de alarm kurun. Yeterince uyursanız sabah kalkmak çok daha az zorlayıcı olur.

3. DUŞTA ZAMAN HATIRLATICISI KULLANIN

Duşta zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız küçük bir alarm işinizi görür. Böylece planladığınız süreden fazla oyalanmazsınız.

4. AYNI ÇORAPTAN BİRDEN FAZLA ALIN

Çorap eşleştirme derdine son verin. Aynı modelden birkaç çift almak sabahları ciddi zaman kazandırır.