        Ertele tuşuna veda: Sabahları daha hızlı hazırlanmanın yolları! Hayatınızı kolaylaştıracak 11 basit sabah alışkanlığı

        Ertele tuşuna veda: Sabahları daha hızlı hazırlanmanın yolları

        Sabahları zamanla yarışanlar için iyi haber: Küçük ama etkili alışkanlıklarla hazırlanma süresini kısaltmak mümkün. İşte güne daha sakin başlamanızı sağlayacak pratik yöntemler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:30
        Hayatı kolaylaştıracak 11 sabah alışkanlığı
        Sabah hazırlığı gözünüzde büyüyorsa yalnız değilsiniz. Ancak birkaç küçük değişiklikle bu süreci daha düzenli ve pratik hale getirmek sanıldığından çok daha kolay.

        Sabahları hazırlanmak çoğu insan için günün en zor kısmıdır. Zamanla yarışırken küçük aksaklıklar bile can sıkıcı olabilir. Neyse ki birkaç basit alışkanlıkla evden çıkma süresini kısaltmak ve güne daha sakin başlamak mümkün.

        Temizlikte zaman kazandıran tüyolar
        Temizlikte zaman kazandıran tüyolar
        Soğuk havaya sıcak çözüm
        Soğuk havaya sıcak çözüm
        1. ÇALAR SAATİ UZAĞA KOYUN

        Alarmınızı yatağınızın yanına değil, odanın diğer ucuna yerleştirin. Kapatmak için ayağa kalkmak zorunda kalırsınız ve erteleme tuzağına düşmezsiniz.

        2. YATMA VAKTİ ALARMI KURUN

        Sadece uyanmak için değil, uyumak için de alarm kurun. Yeterince uyursanız sabah kalkmak çok daha az zorlayıcı olur.

        3. DUŞTA ZAMAN HATIRLATICISI KULLANIN

        Duşta zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız küçük bir alarm işinizi görür. Böylece planladığınız süreden fazla oyalanmazsınız.

        4. AYNI ÇORAPTAN BİRDEN FAZLA ALIN

        Çorap eşleştirme derdine son verin. Aynı modelden birkaç çift almak sabahları ciddi zaman kazandırır.

        5. KIYAFETİNİZİ AKŞAMDAN SEÇİN

        Dişlerinizi fırçalarken ertesi gün ne giyeceğinize karar verin. Sabah aynanın karşısında kararsız kalmazsınız.

        6. STANDART BİR İŞ KIYAFETİ BELİRLEYİN

        Her gün ne giyeceğinizi düşünmek yerine birkaç sabit kombin oluşturun. Daha az karar, daha az stres demektir.

        7. EŞYALARINIZIN SABİT BİR YERİ OLSUN

        Anahtar, cüzdan, telefon ve gözlük gibi eşyaları hep aynı yere koyun. Arama derdi tamamen ortadan kalkar.

        8. ERTESİ GÜNÜ AKŞAMDAN HAZIRLAYIN

        Gerekli belgeler, çantalar, spor kıyafetleri… Ertesi gün lazım olacak her şeyi bir gece önceden toparlayın.

        9. ARABAYI BENZİNSİZ BIRAKMAYIN

        Sabah aceleyle yola çıkarken benzin almak zorunda kalmamak için deponuzu önceden kontrol edin.

        10. KAHVEYİ YOLDA DEĞİL OFİSTE İÇİN

        Yolda kahve kuyruğuna girmek yerine, iş yerinde hazırlanan kahveyi tercih edin. Hem zaman kazanırsınız hem de daha az telaşlanırsınız.

        11. ÇIKIŞ ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

        Kısa bir “kontrol et ve çık” listesi unutkanlığı önler.

        12. EVDEKİ HERKESİ DAHİL EDİN

        Bu alışkanlıkları sadece sizin değil, evdeki herkesin uygulaması sabahları büyük bir uyum sağlar.

        Görsel Kaynak: shutterstock

