Ertele tuşuna veda: Sabahları daha hızlı hazırlanmanın yolları
Sabahları zamanla yarışanlar için iyi haber: Küçük ama etkili alışkanlıklarla hazırlanma süresini kısaltmak mümkün. İşte güne daha sakin başlamanızı sağlayacak pratik yöntemler.
Sabah hazırlığı gözünüzde büyüyorsa yalnız değilsiniz. Ancak birkaç küçük değişiklikle bu süreci daha düzenli ve pratik hale getirmek sanıldığından çok daha kolay.
Sabahları hazırlanmak çoğu insan için günün en zor kısmıdır. Zamanla yarışırken küçük aksaklıklar bile can sıkıcı olabilir. Neyse ki birkaç basit alışkanlıkla evden çıkma süresini kısaltmak ve güne daha sakin başlamak mümkün.
1. ÇALAR SAATİ UZAĞA KOYUN
Alarmınızı yatağınızın yanına değil, odanın diğer ucuna yerleştirin. Kapatmak için ayağa kalkmak zorunda kalırsınız ve erteleme tuzağına düşmezsiniz.
2. YATMA VAKTİ ALARMI KURUN
Sadece uyanmak için değil, uyumak için de alarm kurun. Yeterince uyursanız sabah kalkmak çok daha az zorlayıcı olur.
3. DUŞTA ZAMAN HATIRLATICISI KULLANIN
Duşta zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsanız küçük bir alarm işinizi görür. Böylece planladığınız süreden fazla oyalanmazsınız.
4. AYNI ÇORAPTAN BİRDEN FAZLA ALIN
Çorap eşleştirme derdine son verin. Aynı modelden birkaç çift almak sabahları ciddi zaman kazandırır.
5. KIYAFETİNİZİ AKŞAMDAN SEÇİN
Dişlerinizi fırçalarken ertesi gün ne giyeceğinize karar verin. Sabah aynanın karşısında kararsız kalmazsınız.
6. STANDART BİR İŞ KIYAFETİ BELİRLEYİN
Her gün ne giyeceğinizi düşünmek yerine birkaç sabit kombin oluşturun. Daha az karar, daha az stres demektir.
7. EŞYALARINIZIN SABİT BİR YERİ OLSUN
Anahtar, cüzdan, telefon ve gözlük gibi eşyaları hep aynı yere koyun. Arama derdi tamamen ortadan kalkar.
8. ERTESİ GÜNÜ AKŞAMDAN HAZIRLAYIN
Gerekli belgeler, çantalar, spor kıyafetleri… Ertesi gün lazım olacak her şeyi bir gece önceden toparlayın.
9. ARABAYI BENZİNSİZ BIRAKMAYIN
Sabah aceleyle yola çıkarken benzin almak zorunda kalmamak için deponuzu önceden kontrol edin.
10. KAHVEYİ YOLDA DEĞİL OFİSTE İÇİN
Yolda kahve kuyruğuna girmek yerine, iş yerinde hazırlanan kahveyi tercih edin. Hem zaman kazanırsınız hem de daha az telaşlanırsınız.
11. ÇIKIŞ ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ
Kısa bir “kontrol et ve çık” listesi unutkanlığı önler.
12. EVDEKİ HERKESİ DAHİL EDİN
Bu alışkanlıkları sadece sizin değil, evdeki herkesin uygulaması sabahları büyük bir uyum sağlar.
