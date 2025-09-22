Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Temizlikte zaman kazandıran en etkili tüyolar

        Dakikalar içinde ev temizliği: İşte pratik yöntemler

        Gündelik hayatın koşturmacasında temizlik için uzun vakit ayıramayanlar, bu ipuçlarıyla hem zamandan kazanacak hem de evini ferah tutacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 11:00 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:00
        1

        Evinizdeki dağınıklık ve kir gözünüzü korkutmasın; doğru sırayla ve küçük adımlarla çok daha hızlı sonuç alabilirsiniz.

        2

        EV TEMİZLİĞİNİ KISA SÜREDE HALLETME YOLLARI

        HAZIRLIĞINI DOĞRU YAP

        Ev temizliğine başlamadan önce işinizi kolaylaştıracak küçük hazırlıklar yapın. Temizlik sırasında sürekli dolaba gidip gelmemek için bir kova hazırlayın. İçine lastik eldiven, bezler, çok amaçlı temizleyici, cam spreyi, mutfak havluları ve çöp torbalarını koyun. Böylece her şey elinizin altında olur.

        3

        DAĞINIKLIĞI GİDER

        Yüzeylerden ve zeminlerden gereksiz eşyaları kaldırarak işe başlayın. Böylece temizlik sırasında sürekli eşyaları taşımak zorunda kalmazsınız. Ayrıca dağınıklığı azaltmak evinize anında daha düzenli ve ferah bir görünüm kazandırır.

        4

        ZAMANINIZI AKILLI KULLANIN

        Temizlik yaparken dikkatiniz kolayca dağılabilir. Telefon veya televizyona bakmak yerine kendinize 30 dakikalık kesintisiz temizlik için bir zamanlayıcı kurun. Eğlenmek isterseniz müzik veya podcast açın; göreceksiniz ki temizlik süresi çok daha hızlı geçecek.

        5

        ÜSTTEN ALTA DOĞRU İLERLEYİN

        Her zaman odanın üst kısmından başlayın ve aşağı doğru ilerleyin. Bu yöntem sayesinde yere düşen tozları tekrar temizlemek zorunda kalmazsınız. Örneğin, zemini süpürmeden önce tavan vantilatörlerini ve rafları silin.

        6

        TEMİZLİKTE PRATİK YÖNTEMLER KULLANIN

        Temizlik ürünlerini yüzeye uyguladıktan sonra başka bir işe geçin; bu sırada ürünler kirleri çözer. Örneğin, banyo temizleyicisini duşta bıraktığınızda siz aynayı silebilir veya tuvaleti temizleyebilirsiniz.

        7

        - Camlarda geniş yüzeyler için cam sileceği kullanın.

        - Toz almak için mikrofiber bez tercih edin; parçacıkları daha iyi yakalar.

        - Pencereleri parlatmak için suyun içine biraz parlatıcı ekleyin.

        - Stor perdeleri temizlerken temiz bir çorabı sabunlu suda ıslatıp parmağınızı içine geçirin ve perdeler boyunca kaydırın.

        - Evcil hayvan tüylerini temizlemek için lastik eldivenlerinizi ıslatıp koltukların üzerinde gezdirin, sonra eldivenleri sıcak suya batırın ve tüylerin kolayca akıp gittiğini görün.

        8

        DÜZENLİ TEMİZLİK PROGRAMI OLUŞTURUN

        Derinlemesine temizlikleri kolaylaştırmanın en iyi yolu, düzenli bir program uygulamaktır. Günlük veya haftalık küçük temizliklerle evi düzenli tutarsanız büyük temizlikler çok daha kısa sürede tamamlanır. Dilerseniz güvenilir bir temizlik hizmetinden destek alarak evinizi yıl boyunca tertemiz tutabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

