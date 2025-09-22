EV TEMİZLİĞİNİ KISA SÜREDE HALLETME YOLLARI

HAZIRLIĞINI DOĞRU YAP

Ev temizliğine başlamadan önce işinizi kolaylaştıracak küçük hazırlıklar yapın. Temizlik sırasında sürekli dolaba gidip gelmemek için bir kova hazırlayın. İçine lastik eldiven, bezler, çok amaçlı temizleyici, cam spreyi, mutfak havluları ve çöp torbalarını koyun. Böylece her şey elinizin altında olur.