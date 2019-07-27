Erzincan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki kadının doğduğundan beri kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı.

Kent merkezinde yaşayan yaşlı kadın, rahatsızlanınca birlikte kaldığı yakını Dursun Erzincanlı (45) tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Doktorlarca ilk kontrolleri yapılan kadının tedavi sürecinin devam etmesi için yakınlarından kimlik numarası verilerek kayıt işlemlerinin yapılması istendi.

Bunun üzerine Erzincanlı, görevlilere hastanın annesi Cemile Dağdal olduğunu ancak yaşamı boyunca hiç kimliğinin bulunmadığını söyledi.

Hastanede ilk kez böyle bir olayla karşılaşan görevlilerin durumu bildirmesiyle hastane personeli ve doktorlarca kadının nüfus kaydının olmadığı ve kimliğinin bulunmadığına ilişkin tutanak tutuldu.

Hastane görevlilerinin kadının tedaviye alınması sonrası polis ve savcılığa ihbarda bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

"ANNEME KİMLİK ÇIKARILMASINI İSTİYORUM"

Dursun Erzincanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesi Cemile Dağdal'ı sağlık durumu bozulunca hastaneye getirdiğini söyledi.

Annesinin hayatında hiç kimliğinin olmadığını, babasıyla resmi nikahsız yaşadığını, kendisinin de üvey annesinin oğlu olarak nüfusa kayıt ettirildiğini anlatan Erzincanlı, şunları dile getirdi:

"Annemin annesi ve babası ölünce ona kimse sahip çıkmadı. Kendisinin kimliği yoktur. Anneme kimlik çıkarmak için çok uğraştım ancak başarılı olamadım. Bugün rahatsızlanınca hastaneye getirdim. Kimliği olmadığı için polisler tutanak tutup konuyu savcılık ve valiliğe bildireceklerini söyledi. Yetkililerden anneme kimlik çıkarılmasını istiyorum.

Annem 85 yaşında ve hasta. Kimliği bulunmadığı için tedavisini yaptıramıyorum ve evden dışarı çıkaramıyorum."