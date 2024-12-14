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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da "Ata Tohumu Merkezi" kurulacak | Son dakika haberleri

        Erzincan'da "Ata Tohumu Merkezi" için çalışma başlatıldı

        Erzincan'da kurulacak olan Ata Tohum Merkezi ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlandı. Erzincan'da ilk etapta temin edilecek olan ata tohumları ile çalışmalar yapılması ve gönüllü çiftçi uygulaması ile kentte ata tohumlarının çoğaltılarak yetiştiriciliğinin artırılması hedefleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:31
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        Erzincan'da "Ata Tohumu Merkezi" kurulacak
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla çalışmalarına başlanan "Ata Tohumu Merkezi" ile ilgili olarak toplantı gerçekleştirildi.

        Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ve Fırat Pen Teknik Sorumlusu Ziraat Mühendisi Oktay Durmaz katıldı.

        Toplantıda ata tohum ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların yol haritası üzerinde duruldu. Erzincan'da ilk olarak temin edilecek olan ata tohumları ile sebzecilik ve tarla bitkileri konusunda çalışmalar yapılması ve gönüllü çiftçilerle uygulanacak çalışmalarla Erzincan'da ata tohumlarının çoğaltılarak yetiştiriciliğinin artırılması planlandı.

        Ata tohumları, ilk çiftçilerin ekimini yaptığı ve sonraki nesillere aktardığı tohumlar olarak biliniyor. Toprağın ve tarımın köklerini gelecek nesillere aktaran bu tohumlar, genetik yapılarını koruyarak besin değerlerini de koruyor.

        Geçmişin mirasını geleceğe aktardığı için ata tohumlarının korunması, tanınması ve yetiştirilmesi tarımın geleceği için oldukça büyük önem taşıyor.

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