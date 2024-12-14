Erzincan'da "Ata Tohumu Merkezi" kurulacak

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla çalışmalarına başlanan "Ata Tohumu Merkezi" ile ilgili olarak toplantı gerçekleştirildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ve Fırat Pen Teknik Sorumlusu Ziraat Mühendisi Oktay Durmaz katıldı.

Toplantıda ata tohum ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların yol haritası üzerinde duruldu. Erzincan'da ilk olarak temin edilecek olan ata tohumları ile sebzecilik ve tarla bitkileri konusunda çalışmalar yapılması ve gönüllü çiftçilerle uygulanacak çalışmalarla Erzincan'da ata tohumlarının çoğaltılarak yetiştiriciliğinin artırılması planlandı.

Ata tohumları, ilk çiftçilerin ekimini yaptığı ve sonraki nesillere aktardığı tohumlar olarak biliniyor. Toprağın ve tarımın köklerini gelecek nesillere aktaran bu tohumlar, genetik yapılarını koruyarak besin değerlerini de koruyor.