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        Haberler Gündem Güncel Erzincan'da "çığ önlemleri" toplantıs | Son dakika haberleri

        Erzincan'da "çığ önlemleri" ve afetlere hazırlık toplantısı

        Erzincan'da İçişleri Bakanlığı tarafından 2025 yılı Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi kapsamında afetlere yönelik alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:13
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        Erzincan'da "çığ önlemleri" toplantısı
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        Erzincan'da İçişleri Bakanlığı tarafından 2025 yılı Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi kapsamında yapılacak hazırlıklara ilişkin toplantı düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat başkanlığında AFAD salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile karların erimesiyle meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda alınacak önlemler değerlendirildi.

        İlkbahar mevsiminde havaların ısınması ile birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarında biriken karların ani ve hızlı erimesiyle akarsuların debilerinde artış olabileceği kaydedilen toplantıda çığ olayları dışında oluşabilecek sel, taşkın, heyelan ve kaya düşmesine karşı da alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

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