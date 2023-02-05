Erzincan'da beklenen kar yağdı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon açıldı



Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'da beklenen yağışın ardından, kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması ile 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu açıldı.

Kentte beklenen yağışın etkili olmasının ardından, kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşması ile 2 bin 970 rakımlı Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde sezon başladı. 17 kilometre pist uzunluğu ile 'Türkiye'nin en uzun kayak merkezi' unvanına sahip kayak merkezi, eşsiz manzara ile de dikkat çekiyor. Kent merkezine 17 kilometrede, Erzincan Havalimanı'na ise 13 dakika mesafede bulunan Ergan Dağı'nda, farklı zorluk derecesinde 4 de pist bulunuyor.

Kayak yapmaya gelen Eren Yavuz, "Uzun zamandır Erzincan'a kar yağmasını bekliyorduk. 2 gün önce de güzel bir kar yağdı. Kayakseverler olarak Ergan Dağı'nı açmış bulunmaktayız. 2023 sezonu hayırlı olsun. Herkesi bekleriz" diye konuştu. Ahmet Canpolat ise "Erzincan'ın güzel nimeti olan Ergan Dağı'nda sezonu bugün açtık. Pistler çok güzel. Eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Sezon herkese hayırlı olsun" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2023-02-05 12:24:16



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