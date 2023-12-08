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        Kız öğrencileri sosyal medyada rahatsız eden şüpheli, gözaltına alındı

        ERZİNCAN'dakız öğrencilerin kişisel verilerini elde edip, sosyal medyada sahte hesaplar açarak rahatsız ettiği belirlenen M.F.B., İstanbul'da gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:18
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        Kız öğrencileri sosyal medyada rahatsız eden şüpheli, gözaltına alındı
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        ERZİNCAN'dakız öğrencilerin kişisel verilerini elde edip, sosyal medyada sahte hesaplar açarak rahatsız ettiği belirlenen M.F.B., İstanbul'da gözaltına alındı. 

        Erzincan'da kız öğrencilere ait fotoğrafları ve cep telefonu numaralarını paylaşarak rahatsız eden ve bazı kız öğrencilerin bilgilerini göndermesi şartıyla paylaşımını durduracağını belirten şüphelinin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada paylaşımları yapan şüpheli M.F.B'nin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekip tarafından gözaltına alınarak Erzincan'a getirilen şüpheliyle ilgili 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirmek' suçu kapsamında işlem başlatıldı. 

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Konuyla ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kişisel verileri kullanarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden kız öğrencilere ait fotoğrafları, cep telefonlarını paylaşarak rahatsız eden ve bazı kız öğrencilerin bilgilerinin gönderilmesi şartıyla paylaşımlarını sonlandıracağını söyleyen şüpheli şahıs/şahısların tespitine yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı özel bir ekip kurularak İstanbul iline görevlendirilmiş ve paylaşımları yapan hesabın kullanıcısı olduğu tespit edilen M.F.B. isimli şahıs özel ekip tarafından İstanbul ilinde gözaltına alınarak ilimize getirilmiştir. Şüpheli şahsın işlemleri adli makamlarca yürütülmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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