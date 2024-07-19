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        Otomobille TIR çarpıştı; avukat anne öldü, oğlu yaralandı

        ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul (32) hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu Baray Alp Okul yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 22:05 Güncelleme: 19.07.2024 - 22:10
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        Otomobille TIR çarpıştı; avukat anne öldü, oğlu yaralandı
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        ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesinde TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul (32) hayatını kaybetti, 1 yaşındaki oğlu Baray Alp Okul yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ezgi Başak Akyürek Okul’un 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olduğu öğrenildi.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Altköy mevkisinde meydana geldi. Refahiye ilçesinden Sivas istikametine seyir halinde olan Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul idaresindeki 16 BJP 288 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Engin Y. yönetimindeki 25 ACA 399 plakalı çekici ve buna bağlı 25 HA 540 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Kazada Avukat Ezgi Başak Akyürek Okul olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Baray Alp Okul ise yaralandı. Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Ezgi Başak Akyürek Okul’un 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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